Soykırımcı İsrail'e kapıyı kapattılar! ''Cesur bir karar'' çıkışı

Maldivler, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla İsraillilerin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Hint Okyanusu'nda yer alan Maldivler, İsraillilerin lüks turizm takımadalarına girişini yasakladı.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, İsrail pasaportuna sahip kişilerin ülkeye girişinin yasaklanmasını içeren yasa tasarısını onayladı.

Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, "Onay, hükümetin İsrail'in Filistin halkına devam eden vahşet ve soykırım eylemlerine yanıt olarak sergilediği kararlı duruşunu yansıtıyor. Maldivler hükümeti, Filistin davasıyla kararlı dayanışmasını ve Filistin halkının haklarının korunmasına olan kalıcı bağlılığını yeniden teyit ediyor. Maldivler, uluslararası hukuk ihlalleri için hesap verebilirliği savunmaya devam ediyor ve İsrail'in eylemlerini kınayarak çeşitli uluslararası platformlarda sesini yükseltmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Devlet Başkanı Muizzu'nun, Maldivler'in Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 öncesi sınırları esas alan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik ilkeli desteğini sürekli olarak yinelediği vurgulandı.

Yasağın derhal uygulanacağı öğrenildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıl vatandaşlarını Maldivler'e seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyarmıştı.

HAMAS: MALDİVLERİN İSRAİL PASAPORTLU KİŞİLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNİ YASAKLAMASI CESUR BİR KARAR

Hamas Hareketi, Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'nun İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklayan yasayı onaylamasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Hamas yaptığı yazılı açıklamada, Muizzu'nun yürürlüğe girecek yasayı onaylamasını "doğru yönde atılmış cesur bir karar" olarak niteledi.

Açıklamada, yasayla atılan adımın "Faşist işgalci güçlerin özellikle Gazze Şeridi'nde olmak üzere Filistin halkına yönelik işlediği soykırım savaşı ve vahşi suçları reddeden ahlaki duruşla uyumlu olduğu" kaydedildi.

"İnsancıl örf ve uluslararası hukuku hiçe sayan ihlaller ve suçların bedelini ödetmek için azgın Siyonist oluşumun izole edilmesi gerektiğinin" altını çizen Hamas, diğer ülkelere de Maldivlerin söz konusu yasayla attığı adımı takip etmeleri çağrısı yaptı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, cephede görev yapan yedek birliklerin yerine düzenli askerleri görevlendirme kararı aldığı belirtildi.

04.27 Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu'nun İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklayan yasayı onaylamasını, "Maldivler'in adalete olan bağlılığının bir yansıması" olarak değerlendirdi.

04.09 Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'nde savaşın sona ermesi, İsrail'in tamamen çekilmesi, ablukanın kaldırılması ve Gazze'nin yeniden inşası için gerçek garantilerden yoksun herhangi bir ateşkesi, "İsrail işgaline karşı direnmek yerine işgali pekiştirecek siyasi bir tuzak" olarak nitelendirdi.

00.54 İsrail'in Gazze kentinin farklı noktalarındaki saldırılarında 6 Filistinli öldü, en az 8 kişi yaralandı.

00.14 İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde 18 ayda yaklaşık 80 bin noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

- ⁠⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından beri çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1630 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 302 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bine, yaralıların sayısı 116 bin 343'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese ara bulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in direktörünü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.