Soykırımcı İsrail'e New York'ta protesto: Ortodoks Yahudilerden Netanyahu'ya sert tepki

ABD'de Hahamlar Birliği önderliğinde toplanan yüzlerce Ortodoks Yahudi, New York'taki İsrail Konsolosluğu önünde düzenledikleri gösteride İsrail Devleti'ni, devam eden savaşları ve son dönemde gündeme gelen zorunlu askerlik uygulamasını protesto etti. Protestoya katılanlar, askerlik hizmetini dini inançları ve Tevrat öğretileriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle reddeden anti-Siyonist dindar Yahudilere yönelik baskıları ve tutuklamaları kınadı.

Konsolosluk önünde toplanan göstericiler, İsrail hükümetinin savaş politikalarına karşı olduklarını belirterek, zorunlu askerlik uygulamasının din özgürlüğünü ihlal ettiğini savundu. Organizasyon komitesi tarafından yapılan açıklamada, "Yahudileri dini inançlarına aykırı olarak askerlik hizmetine zorlamak, din özgürlüğünün ihlali anlamına gelirken, protesto edenleri hedef almak da ifade özgürlüğüne bir saldırıdır" denildi.

"İSRAİL DEVLETİ'NE VE UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN SUÇ NİTELİĞİNDEKİ SAVAŞLARINA KARŞI ÇIKIYORUZ"

Göstericiler adına konuşan Haham David Feldman, "Şu anda New York Şehri, Manhattan'daki İsrail Konsolosluğu'nun önündeyiz. İsrail Devleti'ne ve uzun süredir devam eden suç niteliğindeki savaşlarına karşı çıkıyoruz, protesto ediyoruz. Üstelik uzun zamandır süren tüm bu kan dökülmesinin ötesinde, gençlerimizi zorla askere almaya çalışıyorlar. Burada anti-siyonist topluluklardan bahsediyoruz. İsrail'in temsil ettiği her şeye karşı çıkan topluluklardan. Bizi İsrail ordusuna zorla katmaya çalışıyorlar ve bize bu suçları kendi ellerimizle işlememizi istiyorlar. Bu kabul edilemez" dedi.

"YAHUDİLİĞE GÖRE SİYONİZM HAREKETİ KABUL EDİLEMEZ"

Feldman, siyonizm hareketine ve İsrail ordusuna karşı olduklarını vurgulayarak, "Yahudiliğe göre siyonizm hareketi kabul edilemez. Bu suçlar Yahudiliğe aykırıdır. Ve biz bu siyonizm hareketini ya da IDF'yi (İsrail Savunma Kuvvetleri) hiçbir şekilde desteklemeyeceğiz veya bu hareketin bir parçası olmayacağız. Bizi zorladıklarında, onların temsil ettiği her şeye karşı protesto etmek için ayağa kalkan herkese zulmettiklerinde, bunu kasten yapıyorlar. Bizi susturmak istiyorlar. İlkelerimizi topluluklarımızdan silip yok etmek istiyorlar" dedi.

İsrail'in anti-siyonist Yahudileri askerlik hizmetine zorlamasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Feldman, bunun temel hak ve özgürlüklerin ihlali anlamına geldiğini savunarak, "Temel olarak halkımızı İsrail ordusunda hizmet etmeye zorlamaları, din özgürlüğümüze bir hakarettir. Ayağa kalkıp onlara karşı protesto eden barışçıl göstericilere zulmettiklerinde, bu ifade özgürlüğünün ihlalidir. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÜYESİ ÜLKELERE ÇAĞRI

Konuşmasında uluslararası topluma da seslenen Feldman, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere İsrail politikaları altında baskı gördüğünü savunduğu kesimlerin yanında yer alma çağrısı yaptı. Haham Feldman, "Burada, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nden bir blok ötede duruyoruz ve Birleşmiş Milletler üye devletlerine, Yahudi olsun ya da olmasın, ezilen insanların yanında durmaları için bir çağrıda bulunuyoruz. Ancak biz, siyonist rejim altında ezilenlerin arasında Yahudi halkının da olduğunu insanların anlamasına yardımcı olmak için buradayız. İnsanlar bunu doğru anlamalıdır. İsrail Devleti, Yahudi halkının koruyucusu değildir. Yollarına çıkan herkesi, Yahudi olsun ya da olmasın taciz ediyor, zulmediyor ve saldırıyorlar" dedi.

"DÜNYA YAHUDİLERİNİ TEMSİL ETMİYOR"

İsrail Devleti'nin Yahudi halkını temsil etmediğini söyleyen Feldman, "İsrail Devleti, Yahudi halkı için bir güvenlik ve emniyet kalkanı değildir. Bu, ulusal bir harekettir. Hiçbir şekilde dünya Yahudilerini ya da Yahudi dinini temsil etmezler. Yahudilere karşıdırlar. Yahudi dinine karşıdırlar. Ve bizim kimliğimize karşıdırlar. Dinimiz, siyonizm ya da İsrail Devleti ile ilgili herhangi bir şeyi meşrulaştırmak veya desteklemek için asla kötüye kullanılmamalıdır" dedi.

New York Polis Departmanı'nın (NYPD) geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto gösterisi, herhangi bir olay yaşanmadan sona erdi. Göstericiler, konuşmaların ardından konsolosluk önünden olaysız şekilde ayrıldı.