  Soykırımcı İsrail'i ateşkes durdurmuyor: Gazze'de şehit sayısı 70 bini aştı
Dünya

Soykırımcı İsrail'i ateşkes durdurmuyor: Gazze'de şehit sayısı 70 bini aştı

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 5 artarak, 70 bin 365'e yükseldi.

AA8 Aralık 2025 Pazartesi 16:01
Soykırımcı İsrail'i ateşkes durdurmuyor: Gazze'de şehit sayısı 70 bini aştı
ABONE OL

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte ikisi enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 11 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 376 kişinin öldüğü, 981 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 626 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 365'e, yaralıların sayısının 171 bin 58'e yükseldiği aktarıldı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor.

