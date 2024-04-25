Soykırımcı İsrail'in 202 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 34 bin 305 kişi hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 202. gününde sürüyor.

GAZZE'DE 34 BİN 305 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun 202 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 43 artarak 34 bin 305'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 202 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 43 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 64 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 305'e, yaralı sayısının da 77 bin 293'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun 202 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 43 artarak 34 bin 305'e yükseldi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

Ürdün, İsrail'in 7 aydır yoğun bir şekilde saldırılarını sürdürerek Filistinlileri açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 115 tır gönderildiğini duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir üniversite, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri adayı Filistinli Rima Hassan'ın Gazze konulu konferansını iptal etti.

Pakistan asıllı Nobel Barış Ödülü sahibi aktivist Malala Yusufzay, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Şifa ve Nasır Hastaneleri'nde ortaya çıkarılan toplu mezarların Filistinlilerin maruz kaldığı dehşetin hatırlatıcısı olduğunu belirterek, Gazze'de "Soykırımın endişe verici işaretlerinin görüldüğü" uyarısında bulundu.

Türkiye'deki birçok üniversite, ABD'de Gazze eylemlerine katılan öğrencilere polisin orantısız güç uygulamasını şiddetle kınadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha yaşamını yitirdi.

Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela, Filistinlilerin kararlılığından ilham alarak Filistin davasını uluslararası topluma taşıma konusunda mücadele ettiklerini söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail Savaş Konseyi ile genişletilmiş İsrail Siyasi ve Güvenlik Bakanları Konseyi'nin bugün Hamas ile bir esir takası anlaşması yapılmasına yönelik yeni hükümleri tartışacağını bildirdi.

06:16 ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve farklı eyaletlerindeki üniversitelere yayılan Gazze eylemlerine katılan San Jose Eyalet Üniversitesi (SJSU) öğrencileri İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla üniversite kampüsünün bahçesinde eyleme başladı.

05:43 ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve farklı eyaletlerindeki üniversitelere yayılan Gazze eylemlerine katılan Güney California Üniversitesinde polis, İsrail'i protesto eden öğrencilere müdahale etti ve çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı.

05:37 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

05:31 ABD'nin Columbia Üniversitesi'ndeki Yahudi öğrenciler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ı yalanlayarak, Filistin destekçisi protestoların antisemitik bir tehdit oluşturmadığını söyledi.

05:22 Arap Birliği, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine İsrail'e silah ve mühimmat ihracatını durdurma çağrısı yaptı.

04:19 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Columbia Üniversitesindeki Yahudi öğrencileri ziyaret ederek, kampüste Filistin yanlısı öğrencilerin protestolarını durduramaması halinde rektörün istifasını istedi.

03:35 ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve ülkenin farklı eyaletlerindeki birçok üniversiteye yayılan Gazze eylemlerine Maryland Üniversitesi öğrencileri de katılırken, gösterilere katılan öğrenciler "kampüslerdeki öğrenci protestoları antisemitik" iddialarına sert tepki gösterdi.

02:33 Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutu önünde protesto gösterisi düzenledi.

02:19 Gazze hükümeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından toplu mezarların bulunduğu Nasır Hastanesi kompleksinde, İsrail tarafından yüzlerce yerinden edilmiş ve hasta Filistinlinin infaz edildiğini bildirdi.

01:46 Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, Gazze'ye deniz koridoruyla yardımın kara yolundan yardımın yerine geçemeyeceğini, ancak ilave destek sağlayabileceğini söyledi.

01:04 ABD'nin Teksas eyaltinde bulunan Teksas Üniversitesinin Austin yerleşkesinde, öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek gösterisine güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu, birçok öğrenci gözaltına alındı.

00:55 ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, İsrail'in acilen sivilleri korumak için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

00:24 Fransa'nın en prestijli okullarından Sciences Po'da öğrenciler Filistin'e desteklerini ifade etmek için eylem gerçekleştirdi.

00:05 Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, Gazze'de çatışmaya dahil olmayan ülkelerin yardımlarını koordine etmek için planlanan mekanizmanın gelecek günlerde işlevsel hale getirileceğini bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 262 Filistinli öldürüldü, 77 bin 229 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 488 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 285 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.