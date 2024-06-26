Soykırımcı İsrail'in 264 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 37 bin 718'e çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 264. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 264 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 37 BİN 718'E ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 60 artarak 37 bin 718'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 264 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 60 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 140 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 718'e, yaralananların sayısının da 86 bin 377'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, Eilat kenti yakınlarında bir İHA'nın Kızıldeniz'e düştüğünü duyurdu

Hamas: Filistinli esirler, intikamın en acımasız ve korkunç biçimlerine maruz kalıyor

Rapor: İsrail hapishanelerinde 7 Ekim'den beri işkenceden ölenlerin sayısı rekor seviyeye ulaştı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin "Gazze'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun arkasını toplamayacağını" ve Gazze Şeridi'ne "işgalci İsrail güçlerinin yerini alması için" asker göndermeyeceğini açıkladı

İsrail basını, hapishanelerinde tutulan ve Hamas mensubu olmayan Filistinlilerin, aç bırakılma noktasına varacak kadar az yiyecek verilmesi sebebiyle cidid kilo kaybı yaşadıklarını yazdı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine "fosfor bombalarıyla" saldırı düzenledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) "yakında" kendisi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant için yakalama kararı çıkaracağını iddia etti.

İsrail askerleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 17 evi yıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) "yakında" kendisi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant için yakalama kararı çıkaracağını iddia etti

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın da aralarında bulunduğu bir grup İsrailli siyasetçi, akademisyen ve bilim insanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne konuşma yapmak üzere davet edilmesinin "korkunç bir hata" olduğunu savundu.

İsrailli göstericiler, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin getirilmesi için anlaşma yapılması talebiyle başkent Tel Aviv'de yol kapatma eylemi düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 60 artarak 37 bin 718'e yükseldi.

Gazze'deki hükümet, sosyal medyada İsrail ordusuna dayandırılan ve Filistinlileri "Gazze kenti ve kuzey bölgelerindeki evlerine dönmeye çağıran" açıklamalar konusunda uyardı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine havadan ve top atışlarıyla düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 9 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentinde kıtlığın yeniden baş göstermesiyle hayat mücadelesi veren Filistinliler, ağaç yapraklarını yiyerek karınlarını doyurmaya çalışıyor.

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini dün düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde bir okulu hedef aldığını, 12 kişinin öldüğünü 22 kişinin de yaralandığını belirtti. Lazzarini, savaşın başından bu yana 190 tesisin vurulduğunu ya da hasar aldığını açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmeden önce, Filistin'in en eski kalesi olan Barqouk Kalesi de dahil olmak üzere birçok arkeolojik alanı tahrip etti. İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'ndeki 80 yıllık Hayfa Okulu'nu da yıktı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

04:53 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda en az 3 sivilin şehit olduğu, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

00:55 ABD Adana Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını oturma eylemiyle protesto etti.

00:06 Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılar sonrasına ilişkin planlarını reddettiğini, bölgenin geleceğinin Filistin halkı tarafından belirleneceğini yineledi.

00:03 ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki potansiyel savaş suçlarıyla ilgili, ülke olarak İsrail'in soruşturmalarından bağımsız ayrı bir çalışma yaptıklarını açıkladı.

00:00 İsrail saldırıları sonucunda oluşan altyapı tahribatı nedeniyle Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde çadırları basan atık sular ve etrafı saran çöp yığınları sığınmacıların sağlığını tehdit ediyor.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 658 Filistinli öldü, 86 bin 237 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 313'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 665 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 553 Filistinli hayatını kaybetti.