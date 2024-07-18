Soykırımcı İsrail'in 286 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 38 bin 848'e çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 286. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 286 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 38 BİN 848'E ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı, son 24 saatte 54 artarak 38 bin 848'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 286 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 54 Filistinlinin daha şehit olduğu, 95 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 38 bin 848'e, yaralananların sayısının da 89 bin 459'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Filistin yönetimi, İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesine tepki gösterdi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine, kararı eleştirerek, "Terörizm, çocukların yanı sıra kadın ve yaşlıları öldürmek için saldırılarını sürdüren işgaldir." ifadelerini kullandı.

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İtalya, Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kuruluşlarıyla başlattığı "Gazze için Gıda" girişimi çerçevesinde, 60 tonun üzerinde insani yardımı Gazze'ye ulaştırmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a gönderdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 54 artarak 38 bin 848'e yükseldi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bir aracı hedef alması sonucu 3 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nde yaşayan emekli ilkokul öğretmeni Majed, yerinden edilmiş çocuklar için mesleğine gerdi döndü. Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA) tesislerinde çocuklara ders vermeye başlayan Majed, "Gazze'deki çocuklarımızı eğitmek için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

ABD'nin Gazze Şeridi'ne inşa ettiği ve 230 milyon dolar maliyeti olan geçici iskelenin faaliyetine resmi olarak son verildi. Gazze'ye yardımların deniz yoluyla Kıbrıs'tan Aşdod limanına, oradan da kamyonlarla şeride taşınacağı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 9 aydır devam ederken dünyanın en büyük silah üreticilerinden Fransa'nın bu ülkeye silah parçaları göndermeyi sürdürmesi, kamuoyu ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini topladı.

İngiltere'de İsrail yanlısı tutum sergileyen milletvekillerine yönelik eleştirilerinin ardından partisi tarafından "antisemitizm" ile suçlanan eski Bakan Alan Duncan, bu şekilde susturulmaya çalışıldığını belirtti.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü yarın duyuracak.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile yapılacak olası esir takası ve ateşkes anlaşmasının "Trump'a tokat, Biden için zafer olacağını" söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sabah saatlerinde İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 10 aydır İsrail'in şiddetli saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüştü.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Gazze'deki korkunç suçlar ve ihlaller nedeniyle kurallara dayalı uluslararası düzenin çökme noktasına geldiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) görevini yerine getirmesi için çağrıda bulundu.

23:49 İsrail hükümetinde koalisyon ortağı Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Hamas ile esir takası yapma çağrısında bulundu

23:42 İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyurdu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 713 Filistinli öldü, 89 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 575 Filistinli hayatını kaybetti.