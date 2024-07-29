Soykırımcı İsrail'in 297 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 39 bin 363'e çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 297. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 297 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 39 BİN 363'E ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı, son 24 saatte 39 kişi artarak 39 bin 363'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 297 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 39 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 93 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 363'e, yaralananların sayısının da 90 bin 923'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki su deposunun kendi askerleri tarafından patlayıcılarla havaya uçurulduğunu itiraf ederek, olayla ilgili soruşturma açtığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine gece boyu yoğun topçu saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, birçok bina ve evi yıktı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 39 kişi artarak 39 bin 363'e yükseldi.

Lübnan'daki Al-Akhbar gazetesi, İsrail'in Hamas ile olası esir takası için yeni şartların yer aldığı önerisini arabuluculara ilettiğini bildirdi.

İsrail Savunma Bakanlığı, yerli bir şirketten 220 milyon dolar değerinde binlerce hassas güdümlü havan mühimmatı satın aldığını duyurdu.

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ülkeleri ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın Dışişleri Bakanları, İsrail-Gazze meselesine ilişkin "uluslararası hukuka uyma ve ateşkes sağlanması için çalışma" çağrısı yaparak gerginliğin artmasının ve sıçramasının engellenmesi gerektiğini bildirdi.

İsrail saldırılarında enkaza dönen Gazze Şeridi'ndeki yerlerinden edilmiş Filistinliler, artık çadır yer kuracak yer bulamayınca son çare Han Yunus'taki mezarlıklara sığındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaklaşık 10 aydır sürdürdüğü saldırılarda evleri yıkılan ve bu nedenle barınma merkezleri ve okullara sığınmak zorunda kalan Filistinliler, bu mekanların aşırı kalabalık olması ve hijyen sıkıntısı nedeniyle evlerinin enkazında yaşamayı tercih ediyor.

Uluslararası yardım kuruluşu ActionAid'in İngiltere Ofisi İnsani Yardım Politikası Başkanı Ziad Issa, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de her insanın yardımlara muhtaç durumda olduğunu belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmada "Gazze'ye giren yardım tırlarıyla ilgili verdiği rakamların gerçeği yansıtmadığını" bildirdi.

Sosyal paylaşım platformu Instagram'dan 9 Ekim 2023'te İsrail'i eleştiren hikaye yayımladıktan sonra "Olimpiyat Büyükelçisi" görevinden alınan eski Fransız basketbolcu Emilie Gomis, Filistin halkını destekleyen ve doğru tarafı seçenlerin başına neler geleceğini göstermek için hedef haline geldiğini söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra merkezli Airwars şirketi tarafından paylaşılan raporda, savaşın ilk 17 gününde hayatını kaybeden 3 bin sivilin isimleriyle, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan paylaşılan verilerin eşleştiği belirtildi. İsrailli yetkililer, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerinin doğru olmadığına ilişkin demeçler veriyordu.

İsrail ordusu, yerinden edilmiş yaklaşık 2,3 milyon Filistinliyi, Gazze Şeridi'nin yalnızca yüzde 14'lük kısmına hapsetmeyi istiyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentindeki ed-Dehiyşe Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi ile Refah'ta İsrail askerleri ile araçlarının hedef alındığını, saldırılarda ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda Gazze'deki bölgelerin sadece yüzde 14'ü tahliye emri altında değil" dedi.

00:28 İngiltere Başbakanı Keir Starmer, olimpiyatların açılışı için gittiği Paris'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la bir araya geldi.

00:24 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, tedavi için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmesi planlanan yaklaşık 150 çocuğun Gazze'den çıkışını ertelediği belirtildi.

00:02 İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde daha önce "güvenli" ilan ettiği Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc bölgesinde "operasyon düzenleneceğini" açıklayarak Filistinlilerin derhal bölgeyi boşaltmasını istedi. Yapılan açıklama üzerine Filistinliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere göç etti.

00:00 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 3 Ağustos Cumartesi günü, tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak için meydanlara inmeye çağırdı.

-⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 16 binden fazlası çocuk, yaklaşık 11 bini kadın olmak üzere 39 bin 258 Filistinli öldü, 90 bin 589 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 683 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.