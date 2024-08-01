Soykırımcı İsrail'in 300 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 39 bin 480'e çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 300. gününde sürüyor.

GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 39 BİN 480'E ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı, son 24 saatte 35 kişi artarak 39 bin 480'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği bombardımanda 35 Filistinlinin daha şehit olduğu ve 55 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 39 bin 480'e, yaralananların sayısının da 91 bin 128'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında ölenlerin çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu belirtilirken, saldırılar sonucu 10 bin Filistinlinin kayıp olduğu ifade ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, İsrail ordusunun 10 aydır sürdürdüğü saldırılardan kaçarken mezarlıklara sığınıyor.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında alıkoyduğu Filistinlilerden 19 kişiyi serbest bıraktı.

İsrail ordusu, 13 Temmuz'da Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı güvenli bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda hedef aldığı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf'ın ölümünü doğruladığını ileri sürdü. İddiayı yalanlayan Hamas liderlerinden Mahmud Merdavi, 'Dayf'ın durumu iyi ve işgalcilerin kendisine düzenlenen suikastla ilgili iddialarını dinliyor.' dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı, son 24 saatte 35 kişi artarak 39 bin 480'e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Gazze'deki 36 hastaneden 16'sının kısmen hizmet verebildiğini ve 2 milyondan fazla Gazzelinin sağlık ihtiyaçları için yalnızca 1400 yatak kapasitesinin bulunduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze Medya Ofisi Direktör Vekili İnas Hamdan, İsrail'in UNRWA'yı terör örgütü ilan etme çabalarına ilişkin, "Bu karar, UNRWA'yı parçalamaya yönelik daha geniş bir kampanyanın bir parçası olarak görülüyor. UNRWA'nın yok edilmesi durumunda, mülteci durumunun da ortadan kalkacağına inanılıyor. Bu durum Birleşmiş Milletler tarihindeki bir ilk." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu'daki "tüm tarafları" bölgede gerilimi daha fazla tırmandıracak eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

İsrail ordusu tarafından Gazze'de alıkonulan bir grup Filistinli esir serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Filistinliler, Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

10:09 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde kalan el-Magazi Mülteci Kampı'nın girişinde bir aracıya yönelik saldırısında, en az 8 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

05:59 Mısır ve Ürdün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), İsrail'i, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarını durdurmaya zorlayacak bağlayıcı karar alması çağrısı yaptı.

00:24 İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yapabilmelerini sağlaması gerektiğini bildirdi.

00:16 ABD Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera görev yapan 2 gazetecinin İsrail tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak bölge ülkelerindeki muhataplarıyla görüşerek daha fazla bilgi alacaklarını ve Gazze'de görev yapan gazetecilerin hedef alınmaması gerektiğini bildirdi.

00:00 Birleşmiş Milletler (BM), Orta Doğu'da çatışmanın büyüme riskine karşı uyararak, "Füzeler, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve ölümlü saldırılarla iletişim sona ermeli." açıklamasında bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 363 Filistinli öldü, 90 bin 923 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 592 Filistinli hayatını kaybetti.