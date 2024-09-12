Soykırımcı İsrail'in 342 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 41 bin 118'e çıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 342. gününde sürüyor.

GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 41 BİN 118'E ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 41 bin 118'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 342 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 34 Filistinlinin daha şehit olduğu, 96 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 41 bin 118'e, yaralı sayısının da 95 bin 125'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Filistinliler, topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ve İsrail ordunun baskınlarıyla işgal altındaki Batı Şeria'da halkı "pes etmeye veya göç etmeye mecbur bırakacak bir şekilde yaşanması mümkün olmayan bir ortam oluşturarak, Filistin toplumunu yeniden yapılandırmaya" çalıştığını belirtiyor.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde 40 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının yarın Türkiye'ye varmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Yeni Zelanda'da 3 avukat, ülkenin istihbarat kuruluşlarının İsrail'e, Gazze'ye saldırılarında yardım edip etmediğinin soruşturulmasını talep etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 118'e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırısında 6 Birleşmiş Milletler (BM) personelinin öldürülmesinin "korkunç derecede trajik" olduğunu bildirdi.

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentindeki proje koordinatörü Caroline Willemen, Cenin'de İsrail ordusunun yollarda ve altyapıda yol açtığı tahribat ile oluşturduğu güvensiz ortamın hayatın normale dönmesini zorlaştırdığını bildirdi.

10:38 İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıda 6 BM personelinin öldürülmesini kınadı.

ABD Kongresi'nin önemli isimlerinden Senatör Bernie Sanders, İsrail'e mali yardımın durdurulması çağrısında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail askerlerince öldürülen Amerikalı Türk Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünün "yaşanmaması gereken korkunç trajedi" olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı ile Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas kentindeki El Faria Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi silahla vurarak öldürdü.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir hastaneye baskın düzenleyerek yaralı bir Filistinliyi gözaltına aldı.

02:32 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırıda 6 BM personelinin öldüğünü bildirdi.

01:04 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de bulunan 97 hasta ve ağır yaralının, tedavi için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye ulaştırılmak üzere tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

00:57 Hamas ve Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar durmadan, bölgeden tamamen çekilme olmadan ve ciddi bir esir değişimi anlaşması gerçekleştirilmeden İsrail ile bir anlaşma olmayacağını duyurdu.

00:02 Hamas Hareketi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı taslak uyarınca ateşkese hazır olduğunu belirterek, her türlü yeni şartı reddettiğini açıkladı.

00:00 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

-⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 20 Filistinli öldü, 94 bin 925 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 340'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 706 askerinin öldüğünü, 4 bin 428 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 699 Filistinli hayatını kaybetti.