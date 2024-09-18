İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 348. gününde sürüyor.

GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 41 BİN 272'YE ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 41 bin 272'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 348 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "2 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 20 Filistinlinin daha şehit olduğu, 54 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 41 bin 272'ye, yaralı sayısının da 95 bin 551'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusunda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, işgal ettiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim ve güneyindeki Philadelphi koridorlarını genişletmek için Gazze ve Refah'taki evlerin yıkımını hızlandırdı.

İsrail ordusu, işgal atındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentindeki Kabatiya beldesine baskın düzenledi.

İsrail ordusunun Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından Hizbullah ile yaşanan gerilimin tırmanması nedeniyle özel bir tümeni kuzey bölgesine konuşlandırdığı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'nde süren saldırıların durdurulması için ateşkes çabalarını ele aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 348 gündür sürdürdüğü saldırılar ve sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle ilaç sektöründe büyük bir kriz yaşanıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 272'ye yükseldi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

Almanya'da sosyal medya platformu X'de Filistin'i destekleyen paylaşım yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağrılan Türk vatandaşı Elmas Kazdal, bu sebeple ceza alabileceğini söyledi.

İsrail güçlerinin 18 Mart 2024'te Gazze kentine düzenlediği saldırıda Şifa Hastanesinden kaçırdığı Filistinli doktor Ziyad Muhammed'in hapishanede hayatını kaybettiğini bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerinin öldüğünü, 6 askerinin yaralandığını duyurdu.

06:57 İsrail ordusunun Gazze şehrinde bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

00:30 Avrupa Parlamentosu'na (AP) seçilen yeni milletvekilleri, Avrupa Birliği'nin (AB) Gazze'ye yönelik politikasının çifte standart temelinde şekillendiğini, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmak için sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini bildirdi.

00:11 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Netanyahu hükümeti uluslararası hukukun önünden kaçmak için ve üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak için savaşı genişletmek üzere bir tutum içerisinde. Savaşın Lübnan'dan İran'a kadar geniş bir alana yayılmasını istiyor." dedi.

00:00 Malezya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ahmad Faisal Muhamad, ülkesinin, Filistin'in sunduğu karar tasarısını desteklediğini açıklayarak BM Genel Kurulu'na bu tasarının kabul edilmesinin yanı sıra uygulanmasının sağlanması çağrısı yaptı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli öldü, 95 bin 280 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 342'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 709 askerinin öldüğünü, 4 bin 428 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 703 Filistinli hayatını kaybetti.