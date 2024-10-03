İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 263. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 363 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 41 BİN 788'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 41 bin 788'e yükseldi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "8 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 99 Filistinlinin daha şehit olduğu, 169 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykırımda şehit olanların sayısının 41 bin 788'e, yaralı sayısının da 96 bin 794'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 41 bin 788'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Kolombiya, Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi ve derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kenti yakınlarındaki iki köyde yaşayan 3 Filistinli aileyi evlerinden zorla çıkararak buraları kışlaya çevirdi.

03:50 İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 80 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

03:34 Hamas ve kendini "Gazze'deki Soykırımı Durdurmak için Uluslararası Kampanya" olarak adlandıran grup, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'da devam eden saldırılarını kınamak için dünya halklarını yarın düzenlenecek "Öfke Cuması" eylemlerine katılmaya çağırdı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinin orta kesimlerindeki bazı mahallelerde Yahudi bayramlarını gerekçe göstererek sokağa çıkma yasağı uyguluyor.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 689 Filistinli şehit oldu, 96 bin 625 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 721 Filistinli hayatını kaybetti.