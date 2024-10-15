İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 375. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 375 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 42 BİN 344'E ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı, son 24 saatte 55 kişi artarak 42 bin 344'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 375 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 55 Filistinlinin şehit olduğu, 329 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 42 bin 344'e, yaralananların sayısının da 99 bin 13'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Fransa'da EuroPalestine Derneği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ve eski Fransa Başbakanı Gabriel Attal'ın, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de yaşanan "savaş, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçuna" ortak oldukları suçlamasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bulundu.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in daha önce hazırladığı planları uygulamak için Gazze saldırılarını kasıtlı olarak genişlettiğini, Lübnan ve işgal altındaki Batı Şeria gibi başka yerlere yaydığını söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yaşanan insani felakete rağmen Gazze Şeridi'ne yakıt girişinin tamamen engellenmesi gerektiğini savundu.

İsrail'in Usdud (Aşdod) kenti yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenledikleri baskınlarda en az 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da 11 bin 406 öğrencinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı, son 24 saatte 55 kişi artarak 42 bin 344'e yükseldi.

New York Menkul Kıymetler Borsası önünde ABD'nin İsrail'e desteğini protesto etmek için düzenlenen oturma eyleminde Filistin yanlısı 206 kişi gözaltına alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de yaşananlar, uluslararası sistemin belirli bir azınlığın ayrıcalığı için tasarlandığının, kullanıldığının ve istismar edildiğinin canlı bir kanıtı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, İsrail'in saldırganlığını genişletmeyi seçtiğini ifade ederek, "Lübnan sınırındaki, bu çatışmayı durdurmanın en basit ve güven yolu, Gazze'deki savaşı durdurmaktır" dedi.

Siyonizm karşıtı İsrailli aktivist Eitan Bronstein Aparicio, İsrail'in apartheid rejiminin bir gün çökeceğine inandığını, Filistin özgürleştiğinde de ülkesine geri döneceğini belirterek, Türkiye'nin uyguladığı ticari kısıtlamaların diğer ülkelerce örnek alınması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'nin merkezinde sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda 15'i çocuk olmak üzere en az 22 kişi hayatını kaybetti. Fransız milletvekili Thomas Portes, saldırıda çıkan yangında ölen Filistinli bir genç ve ailesi için tepki gösterdi.

Fransa'nın, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya, Nusayrat ve Eş-Şati mülteci kampları ile Deyr el-Belah'ta yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı sivil altyapıları defalarca hedef alan saldırılarını sert bir şekilde kınadığı bildirildi.

ABD'de bazı Temsilciler Meclisi üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e yönelik silah desteğine tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, Gazze'nin merkezindeki yerinden edilmiş sivillerin sığındığı hastane yerleşkesi ve bir okula düzenlediği saldırıların ardından acil ateşkes çağrısını yineledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 29 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

05:20 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in Gazze'de hastane bahçesindeki, yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamasının dünyayı derinden sarsması gerektiğini belirtti.

02:55 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü soykırımda, bomba yüklü robot ve variller ile "Quadcopter" tipi insansız hava araçları kullanarak büyük can ve mal kayıplarına yol açtığı belirtildi.

01:40 Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının durması için uluslararası taraflarla siyasi temaslarda bulunduklarını ve uluslararası toplumun gerçek bir sınavla karşı karşıya olduğunu belirtti.

00:02 İtalya'da, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta İtalya ile İsrail milli futbol takımları arasında oynanan maç öncesi, Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

00:00 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 8 saat süren baskınların ardından Cenin kentinden çekildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli şehit oldu, 98 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 731 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 748 Filistinli hayatını kaybetti.