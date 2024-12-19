İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 440. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 45 BİN 129'A YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 440 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 32 kişinin şehit olduğu, 94 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 45 bin 129'a, yaralı sayısının da 107 bin 338'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu biri 80 yaşında Filistinli kadın olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak, 45 bin 129'a yükseldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarına karşı daha hızlı ve pratik adımlar atılması gerektiğini belirtti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ikisi çocuk, 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin Nablus'ta açtığı ateş sonucu 80 yaşındaki Filistinli kadın şehit oldu.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, İsrail ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini ancak İsrail'in bunu çok daha büyük bir ölçekte yaptığını söyledi.

Kanada Adalet ve İnsan Hakları Daimi Komitesi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten Mart 2024'e kadar Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve Filistinlilere yönelik nefret suçlarına ilişkin ülkede 1000'den fazla olayın raporlandığını duyurdu.

İngiltere Parlamentosundaki "Bağımsız İttifak" grubu milletvekillerinden Ayoub Khan, İngiliz halkının büyük çoğunluğunun, Filistin devletinin tanınması gerektiğine inandığını belirterek, ülkesinin Filistin'i tanımasının hem ahlaki hem de yasal zorunluluk olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığının eski üst düzey yetkililerinden Mike Casey, ülkesini Filistin konusunda bir politikasının olmadığı konusunda eleştirerek "Filistin politikamız yok, İsrailliler ne yapmamızı istiyorsa onu yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu söyledi.

05:52 Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndaki İsrail askerleri, bölgede sivil ayrımı gözetilmeksizin herkesin hedef alındığını ve çocuk dahi olsalar ölen her Filistinlinin "terörist" olarak kayıtlara geçirildiğini itiraf etti.

02:19 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde iki eve düzenlediği hava saldırısında 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

01:00 Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli direnişçilerin operasyonlarının İsrail'in ilhak planlarına yanıt çerçevesinde gerçekleştiğini açıkladı.

00:50 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 1-16 Aralık tarihlerinde, Gazze'ye yönelik 339 yardım girişiminin üçte birinden azına geçit verdiğini bildirdi.

00:15 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin bazıları, Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç olduğunun altını çizerken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve şiddet faaliyetlerine karşı uyarı yaptı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 55 bin 28 Filistinli şehit oldu, 106 bin 962 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 811 Filistinli hayatını kaybetti.