Soykırımcı İsrail'in 447 gündür saldırdığı Gazze'de şehit sayısı 45 bin 399'a yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 447. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 45 BİN 399'A YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 447 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 38 kişinin şehit olduğu, 137 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 45 bin 399'a, yaralı sayısının da 107 bin 940'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım suçu gerçekleştirmeye devam ettiği Gazze Şeridi'nde, zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlarda bir hafta içinde 3 çocuk soğuktan öldü.

Filistin yönetimi, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki gösterdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak 45 bin 399'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde 1 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği hava saldırısında iki Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde iki gün süren ve 9 Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılarının ardından bölgeden çekildiği belirtildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sabah saatlerinde İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze'nin ez-Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 18 kişilik Eşref Eslim ailesinin tümü yaşamını yitirdi. Saldırıda yaşamını yitiren aile fertleri için El Ehli Baptist Hastanesi önünde cenaze namazı kılındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki eve saldırısında, ikisi çocuk 12 Filistinli hayatını kaybetti

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın Batı Şeria'daki yetkilisi Büşra Halidi, kendi ailesinin de yaşadığı Gazze Şeridi'ndeki insani krizin, yardımların bölgeye girişinin engellenmesi nedeniyle daha da derinleştiğini belirtti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) terörle mücadele konularında insan hakları özel raportörü Ben Saul, Gazze'ye saldırılar düzenleyen İsrail'e silah ve mühimmatın yaklaşık yüzde 99'unun ABD ve Almanya tarafından sağlandığını, dolayısıyla bu ülkelere karşı ulusal veya uluslararası mahkemelerde yasal işlem başlatılabileceğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm (alqudstoday-tv) televizyonuna ait canlı yayın aracına düzenlediği bombalı saldırıda 5 gazetecinin öldüğü bildirildi.

06:06 İsrail'in müzakere heyetindeki yetkililer, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı, Hamas'la yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerine zarar verecek açıklamalar yapmakla suçladı. Yetkililer, Katz'ın Philadelphi Koridoru'na ilişkin açıklamalarının "müzakereleri havaya uçurabileceğini" söyledi.

02:28 İsrail ordusunun Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15'ten fazla kişi yaralandı.

02:00 İsrail, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların "savaş değil zulüm" olduğunu söylemesinin ardından Vatikan'ın Tel Aviv Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

01:00 Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Operasyonlar Müdürü Yarbay Raid ed-Dehşan, İsrail ordusunun bombalayarak sivil savunma ekiplerinin ulaşmasını engellediği bölgelerde insanların sokak hayvanları tarafından parçalanması vakalarının arttığını söyledi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 338 Filistinli şehit oldu, 107 bin 764 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 822 Filistinli hayatını kaybetti.