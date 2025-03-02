Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırılarına tepki: Sistematik bir etnik temizliktir

Hamaslı yetkili Mahmut Mirdavi, yazılı açıklamasında, "Tulkerim kentine ve kampına yönelik devam eden saldırılar ve işgalcilerin (İsrail) gerçekleştirdiği sistematik yıkım, işgalin (İsrail) suç teşkil eden yaklaşımının, ilhak ve yerinden etme planlarını uygulama çabalarının bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.



Mirdavi, İsrail'in Filistinlilere karşı psikolojik bir savaş da yürüttüğüne dikkati çekerek, "İşgalin (İsrail) vahşi uygulamaları, özellikle de ev yıkımları halkın ve direnişin motivasyonunu etkilemeye yönelik çaresiz girişimlerinin bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.



İsrail'in Batı Şeria'ya dair hedeflerinin başarısızlıkla sonuçlanacağına vurgulayan Mirdavi, İsrail'in Filistin halkının iradesini kırmaya ve mücadelesini boğmaya yönelik tüm planlarının gerçekleşmesinin mümkün olmadığını kaydetti.



Fetih Hareketi Sözcüsü Abdulfettah Devlet ise yazılı açıklamasında, "Yaşanan sadece askeri operasyonlar değil Batı Şeria kamplarını sakinlerinden boşaltmayı ve Filistin halkının yaşadığı felaketin ve yerinden edilmenin tanığı olarak varlıklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan sistematik bir etnik temizliktir." ifadesini kullandı.



Devlet, uluslararası toplumun İsrail'in suçlarının hukuki ve ahlaki olarak sorumlusu olduğunu, "korkak kınamaların" işe yaramadığını aktararak, uluslararası toplumun İsrail'i durduracak etkili mekanizmaları devreye koyması çağrısı yaptı.



İsrail ordusu, dün Tulkerim kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nda bulunan Menşiye Mahallesi'ne askeri buldozerlerle girerek yolları tahrip etmiş, Filistinlilere ait 11 evin duvarlarını yıkmıştı.



- İSRAİL'İN BATI ŞERİA'NIN KUZEYİNE YÖNELİK SALDIRILARI

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.



Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.



İsrail askerleri, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.



İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 168'i çocuk 927 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.