Dünya

Soykırımcı İsrail'in Gazze saldırılarında şehit sayısı 71 bin 419'a yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 71 bin 419'a yükseldiği bildirildi.

12 Ocak 2026 Pazartesi 15:31
Soykırımcı İsrail'in Gazze saldırılarında şehit sayısı 71 bin 419'a yükseldi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.

Son 24 saatte 5'i enkaz altından çıkarılan 7 Filistinlinin naaşı ile 4 yaralının hastanelere ulaştırıldığı aktarıldı.

Hayatını kaybedenler arasında soğuktan ölen 7 günlük bir bebek ile 4 yaşında bir çocuğun bulunduğu ifade edildi. Son kayıplarla Gazze'de kış aylarında soğuktan şehit olan çocuk sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 442 kişinin şehit olduğunu, 1240 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda şehit olanların sayısının 71 bin 419'a, yaralıların sayısının ise 171 bin 318'e yükseldiği bildirildi.

