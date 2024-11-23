Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 48 saatte 120 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 414. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA SON 48 SAATTE, 120 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 48 saatte 120 kişinin şehit olduğu ve can kaybının 44 bin 176'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 414 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği katliamlarda 120 kişinin şehit olduğu, 205 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 176'ya, yaralı sayısının da 104 bin 473'e yükseldiği kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in dün gece yarısına kadar saldırı düzenlediği Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, uluslararası topluma "acil müdahale çağrısında" bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son iki günde 120 Filistinli şehit oldu, 205 kişi yaralandı.

Endonezya, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararını destekledi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 189'a yükseldi.

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 23 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli yaralandı.

Bir yılı aşkın süredir şiddetli saldırıları ve karadan işgaliyle Gazze Şeridi'nde insani felakete yol açan İsrail, "uzun vadede kontrol uygulamaya hazırlık" amacıyla Gazze'yi bölmeyi, bölge halkını tecrit ve yerinden etmeyi amaçlayan siyasetinin parçası olarak kentleri birbirinden ayıran askeri koridorlar kurmaya devam ediyor.

Filistinli siyaset ve yerleşim politikaları uzmanı Cad İshak, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı "küçük bölgelere ayırma planını" uyguladığını ve tamamını ya da büyük bir kısmını ilhak etmek için ABD'de seçimleri kazanan Donald Trump'ı beklediğini söyledi.

06:43 İsrail basını, Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalara katılan en az 6 İsrail askerinin psikolojik problemler sebebiyle yaşamına son verdiğini bildirdi.

04:48 İsrail'in Filistin'in Gazze ve Han Yunus şehirlerine yönelik son saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

01:07 Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler eşliğinde Harem-i İbrahim Camisi'ne baskın düzenlemesini, "devam eden suçlar ve kutsalları tehdit eden Yahudileştirme projeleri çerçevesinde yapılan ciddi bir ihlal" olarak niteledi.

00:50 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, bir doktor ve çok sayıda hastanın yaralandığı bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in söz konusu tarihten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 43 bin 972 Filistinli şehit oldu, 104 bin 8 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 377'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 800 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.