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Dünya

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! 42 Filistinli hayatını kaybetti

Ateşkesi bozarak Gazze'ye yönelik katliamlarına devam eden İsrail ordusunun sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 Filistinli hayatını kaybetti.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 22:54 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! 42 Filistinli hayatını kaybetti
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İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güney, kuzey ve orta kesimine düzenlediği hava saldırılarında zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır, ev ve sivilleri hedef aldı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şatii Mülteci Kampına ve En-Nasr Mahallesine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir evi hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Cibaliya'da ayrıca sivillerin toplandığı alanın hedef alınması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Ehli Kulübü bölgesinde sivilleri hedef aldı. Saldırıda bir Filistinli öldü, çoğunluğu çocuk 10 kişi yaralandı.

Deyr Belah'ta ise kaldığı çadır bombalanan Filistinli bir kadın öldü.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistinli sivillerin toplandığı alanın insansız hava aracıyla hedef alınması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

HAN YUNUS'TA İKİ EV SOYKIRIMCILARIN HEDEFİNDE

İsrail ayrıca Han Yunus'ta iki evi vurdu; 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma ekipleri, Beyt Lahiya beldesi ile Han Yunus'ta düzenlenen saldırıların enkazından 3'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracı, Han Yunus'un güneyindeki Hannavi Okulu'nda yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef aldı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 607 kişi hayatını kaybetti, 125 bin 341 kişi yaralandı.

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