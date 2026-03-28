28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
  • Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 72 bin 268 Filistinli katledildi
Dünya

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 72 bin 268 Filistinli katledildi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 268'e yükseldiğini açıkladı. Son 48 saatte 1 kişinin daha hayatını kaybettiği Gazze'de, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana 692 kişi İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 11:36
Gazze Şeridi'ndeki insani felaket her geçen gün daha da derinleşti. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü askeri operasyonlar, bölgede ağır bir can kaybı bilançosu ortaya çıkardı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verileri, Gazze'deki yıkımın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 268'e ulaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında son 48 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı aktarıldı.

ATEŞKES SONRASI GAZZE'DE 692 CAN KAYBI VE 1895 YARALI

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 692 kişinin yaşamını yitirdiği, 1895 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 268'e, yaralı sayısının ise 171 bin 995'e çıktığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

  • Gazze can kaybı
  • İsrail saldırıları
  • Filistin Sağlık Bakanlığı
  • Gazze ateşkes
  • Gazze Şeridi

