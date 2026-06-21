İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2026 Pazar / 6 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9 kişi şehit oldu
Dünya

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9 kişi şehit oldu

Soykırımcı İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 9 Filistinli şehit oldu, 41 kişi yaralandı.

AA21 Haziran 2026 Pazar 11:16 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9 kişi şehit oldu
ABONE OL

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 9 şehit ve 41 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1021 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 249 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam şehit sayısı 73 bin 32'ye, yaralı sayısının ise 173 bin 357'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

  • İsrail saldırıları
  • Gazze Şeridi
  • Filistinli şehitler

ÖNERİLEN VİDEO

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın evinin önünden kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.