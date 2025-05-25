Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 53 bin 939'a yükseldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 38 ölü ve 204 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 785 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 10 bin 756 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53 bin 939'a, yaralıların sayısının da 122 bin 797'ye yükseldiği bildirildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak 53 bin 939'a yükseldi

Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Florian Hahn, Gazze'deki yıkıcı savaşın bir an önce sona ermesi ve iki devletli bir çözüme doğru ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirtti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadırı hedef alması sonucu, Refah'tan göç eden 5 kişilik bir aile hayatını kaybetti.

İngiltere'de ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "soykırım" olmadığını, İsrail'in Gazze'de İngiltere adına bir savaş verdiğini savundu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk iki kişiyi gerçek mermiyle yaraladı, 10 kişiyi ise gözaltına aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentinde bir evin içinde gizlenen İsrail askerlerinin hedef alındığını, ölen ve yaralananların olduğunu açıkladı

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı sessiz kalmama çağrısında bulundu

Yemen'deki Husilerin attığı balistik füze nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü sistematik saldırılarda bir gazeteci daha bazı aile fertleriyle birlikte hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA), Gazze'deki mevcut felaketin daha da kötüleşmesini önlemenin "tek yolunun", bölgeye etkin ve sürekli bir şekilde yardımların girmesi olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'de işlemeyi sürdürdüğü savaş suçlarını araştırmak üzere bir araya gelen akademisyen, entelektüel, insan hakları savunucuları ile medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 26 Mayıs'ta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da buluşacak.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 14 Filistinli daha hayatını kaybetti

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, İsrail'in saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybeden Filistinli kadın doktoru sosyal medya hesabında paylaşarak insanlığa çağrıda bulundu

05:42 İsrail ordusu, geçen hafta boyunca Gazze Şeridi'nde en az 10 hastane ve kliniği hedef aldı

00:01 Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Gazze'ye gönderdiği 23 tır insani yardımın, İsrail güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde yağmalandığı belirtildi