Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 51 bin 201'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 44 ölü ve 145 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1827 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 828 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bin 201'e yaralıların sayısının da 116 bin 826'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

12.05 İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımın ortasında yaklaşık iki ay boyunca hasta ve yaralıları ameliyat eden Faslı doktor, evine dönmesinin ardından yüreğinin Gazze'de kaldığını belirterek, "Bedenim burada ama ruhum orada." dedi.

11.18 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Boston Üniversitesi'nde Profesör Nathan Phillips, tutuklu Türk üniversite öğrencisi Rümeysa Öztürk'e destek amacıyla açlık grevine başladı.

05.19 İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nde saldırıların sürdürülerek tamamının işgal edilmesi ve burada askeri bir yönetim kurulması yönündeki çağrısını yineledi.

Tunus'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

00.04 ABD savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğü bildirildi.