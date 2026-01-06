Soykırımcı İsrail'in, Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 71 bini aştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri aktardı.

İsrail saldırıları sonucu şehit olan 2 Filistinlinin naaşı ile 10 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 424 kişinin şehit olduğu ve 1199 kişinin yaralandığı belirtilirken enkaz altından 685 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda şehit olanların sayısının 71 bin 391'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 279'a yükseldiği kaydedildi.



GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

1 FİLİSTİNLİ ÇOCUK DAHA KATLEDİLDİ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği hava saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunda ateşkes anlaşması kapsamında çekildiği bir bölgeye hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 14 yaşındaki Hamade Şadi el-Fecm yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, söz konusu hava saldırısında ateşkes anlaşması gereği İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus'un Beni Suheya beldesinin hedef alındığını aktardı.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması gereği "Sarı Hat"tın gerisine çekilen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmında işgalini sürdürürken çekildiği bölgelere de sık sık saldırılar düzenliyor.