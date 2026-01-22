İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2895
  • EURO
    50,7873
  • ALTIN
    6712.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 71 bini aştı
Dünya

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 71 bini aştı

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 71 bin 562'ye yükseldiği bildirildi.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 15:30 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 71 bini aştı
ABONE OL

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.

Açıklamada, son 48 saatte 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 477 kişinin yaşamını yitirdiği, 1301 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 562'ye, yaralıların sayısının ise 171 bin 379'a yükseldiği kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Sancaktepe'de zincirleme İETT kazası: Yaralılar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.