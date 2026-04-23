  • Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 72 bin 568'e çıktı
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 72 bin 568'e çıktı

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 568'e ulaştı.

23 Nisan 2026 Perşembe 13:59
Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 6 ölü ve 18 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana soykırımcı İsrail'in saldırılarında 786 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 235 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 972 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 568'e, yaralı sayısının da 172 bin 338'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

