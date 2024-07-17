Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 81 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 285. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON 24 SAATTE 81 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılar sonucunda, 81 Filistinlinin şehit olduğu ve 198 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 285 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 81 Filistinlinin daha şehit olduğu, 198 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıya uğrayanların bir kısmının halen enkaz altında olduğu ifade edilen açıklamada, Gazze'deki ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı vurgulandı.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısının 38 bin 794 ve yaralı sayısının 89 bin 364 olduğu kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas ile Tel Aviv arasındaki müzakerelere ilişkin güvenlik kabinesi toplantısında "Biz stres yapmamalıyız. Hamas stres yapmalı. İsrailli esirler acı çekiyor ama ölmüyor." ifadesini kullandığı öne sürüldü.

İsrail ordusunun Han Yunus'ta bir evi bombalaması sonucu 3'ü çocuk, 4 Filistinli öldü

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 441 dönümlük araziye el koymasını kınadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2014 yılında düzenlediği saldırılarda bacaklarını ve gözlerini kaybeden Nemle ailesi, engelli hallerine rağmen, yeni saldırıların altında günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in, bazı Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararı almasının karşılığı olarak işgal altındaki Batı Şeria'da toprak ele geçirmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki sınır çatışmaları durduracak "hazır bir anlaşmanın" masada olmadığını, Gazze'deki saldırılar devam ettiği sürece çatışmaların Lübnan'ın güneyinde de süreceğini söyledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılar sonucunda, 81 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 198 kişinin yaralandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde son 10 günde 8 okulun hedef alındığını belirtti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, bazı milletvekilleri, yeni yasama döneminin başlangıcında Ukrayna'nın yanı sıra Gazze'deki durumun da ele alınmasını istedi ancak oylama sonucunda söz konusu talep reddedildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu, aralarında yaşlı bir kadının da bulunduğu 16 Filistinliyi serbest bıraktı.

İsrailli 500 akademisyen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edilmesinin ülkelerinin yanı sıra "özgür dünyayı için risk taşıyan tehlikeli bir siyasi ve diplomatik adım olduğunu" açıkladı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 500'den fazla sağlık çalışanı İsrail saldırılarında öldü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'yle yaşanan çatışmaları ele aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda kente baskın düzenledi

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 441 dönümlük araziye el koyduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli şehit oldu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze'de "savaşın şüphesiz trajik olduğunu", "çok fazla sivilin öldüğünü" ve medyada dolaşan görüntülerin "yürek parçalayıcı" olduğunu belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile yaptığı görüşmede Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'yle yaşanan çatışmaları ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesinde Gazze'de felaket seviyesine varan insani durumu ve ateşkes müzakerelerindeki son durumu ele aldı.

İsrail'de ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler), zorunlu askere alınmalarına karşı kuzeydeki bir otoyolu kapattı.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 713 Filistinli öldü, 89 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 575 Filistinli hayatını kaybetti.