İsrail ordusu, işgal ve Filistinlileri zorla yerinden etme doğrultusunda Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştırıyor.

İşgal etmeyi planladığı Gazze kentinin doğusunda saldırılarını artıran İsrail ordusu, bölgede bulunan yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla yerinden etmeyi hedefliyor.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'Yİ "TEHLİKELİ SAVAŞ BÖLGESİ" İLAN ETTİ

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin Tel Aviv yönetiminin saldırılara verdiği sözde "insani aradan" çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze kenti, "tehlikeli savaş bölgesi" olarak nitelendirildi.

Bu kararın ardından İsrail ordusu Gazze kenti başka olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını daha da yoğunlaştırdı.