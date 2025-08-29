İSTANBUL 30°C / 20°C
  Soykırımcı İsrail'in Gazze'yi işgal planının ilk aşaması başladı
Dünya

Soykırımcı İsrail'in Gazze'yi işgal planının ilk aşaması başladı

Gazze kentini 'tehlikeli savaş bölgesi' ilan eden soykırımcı İsrail, işgal planının ilk aşamasına başladı.

29 Ağustos 2025 Cuma 13:08
Soykırımcı İsrail'in Gazze'yi işgal planının ilk aşaması başladı
ABONE OL

İsrail ordusu, işgal ve Filistinlileri zorla yerinden etme doğrultusunda Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştırıyor.

İşgal etmeyi planladığı Gazze kentinin doğusunda saldırılarını artıran İsrail ordusu, bölgede bulunan yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla yerinden etmeyi hedefliyor.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'Yİ "TEHLİKELİ SAVAŞ BÖLGESİ" İLAN ETTİ

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin Tel Aviv yönetiminin saldırılara verdiği sözde "insani aradan" çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze kenti, "tehlikeli savaş bölgesi" olarak nitelendirildi.

Bu kararın ardından İsrail ordusu Gazze kenti başka olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını daha da yoğunlaştırdı.

