Soykırımcı İsrail'in gözü korktu: Türkiye karşımızda muazzam bir güç

İsrail merkezli Maariv Gazetesi Şlomo Maoz imzasıyla "Bu olayın nasıl gerçekleştiğine inanmak güç: Türkiye'nin askeri gücüyle ilgili şaşırtıcı istatistik " başlıklı bir haber yayımladı. Haberinde Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu anımsatan İsrail basını, "Türkiye, İsrail için İran'dan bile çok daha tehlikeli bir tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

"TRUMP KARŞIMIZA İRAN'DAN DAHA TEHLİKELİ TÜRKİYE'Yİ ÇIKARDI" İTİRAFI

Türkiye'nin şu anda kendi silahlarının yaklaşık yüzde 80'ini üreten son derece gelişmiş bir savunma sanayi sistemi kurduğunu hatırlatan İsrail basını haberinde, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran müzakerelerinden sıkılıp İsrail'in kuzey sınırı için attığı beklenmedik adımlar bizi şaşkına çevirdi. Trump, karşımıza İran'dan daha tehlikeli bir tehdit olarak Türkiye'yi çıkarmıştır." ifadelerine yer verdi.

Tel Aviv basını, Türkiye'nin askeri kapasitesine dikkati çekerken aynı zamanda "Türklerin ayrıca ALTAY adında yerli bir tankı da var." dedi.

Haberde, Trump'ın İsrail'e yönelik endişe verici davranışından sonra, İsrail'i terk edip Hizbullah'ı İran'la yapılan ateşkes paketine dahil ettiği vurgulandı.

"TÜRKİYE, HAYAL EDİLEMEYECEK KADAR MODERN BAĞIMSIZ BİR ORDU KURDU"

Bu gelişmenin ardından İsrail'in Türkiye karşısında çaresiz kalacağının altı çizilen haberde, "Türkiye, hayal edilemeyecek kadar modern, gelişmiş ve etkileyici bir savunma sanayisi ve bağımsız bir ordu kurdu. Bu sanayi, büyümenin motoru ve birinci sınıf bir diplomatik araç haline geldi. Türkiye'nin engellemelere rağmen savunma sanayisinde bu kadar büyük başarılara imza atması inanılmazdır." şekilde cümlelere yer verdi.

BAYKAR tarafından üretilen Bayraktar TB2'lerin çok sayıda ülkeye ihraç edildiğine değinilen haberde, Türkiye'nin Katar, Somali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya ve Suriye gibi birçok ülkede askeri üslerinin bulunduğu aktarıldı. Haberde ayrıca Irak'ta da askeri varlığını sürdürdüğüne değinildi.

"BİZİM ANA TEHDİT TÜRK DENİZ KUVVETLERİ"

Türkiye, yerli olarak geliştirilen çok katmanlı hava savunma sistemi de dahil olmak üzere, şu anda kendi silahlarının yaklaşık yüzde 80'ini üreten, iyi gelişmiş bir askeri sanayi kurduğuna dikkat çekilen haberde, "Türkiye'nin muazzam bir gücü var: Hava kuvvetleri, çoğunlukla F-16 ve diğer saldırı helikopterlerinden oluşan yaklaşık 200 uçağa sahip. İsrail ile Türkiye'nin olası bir çatışmada ana tehdit, 14 denizaltı ve bir helikopter gemisinin yanı sıra fırkateynleri de içeren Türk Deniz Kuvvetlerinden geliyor." denildi.

MAVİ VATAN ENDİŞESİ

İsrail basını haberinin devamında Türk ordusunun zorlu savaşlarda tecrübe kazandığını ifade ederek, Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktriniyle Doğu Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de tam deniz kontrolünü sağlamak istediğini belirtti.

Haberin son kısmında ise, Türkiye'nin Mavi Vatan" doktriniyle İsrail'in ortakları Yunanistan ve Rum kesimini zor durumda bıraktığı ifade edildi.