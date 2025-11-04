Soykırımcı İsrail'in idam kararına tepki... ''Savaş suçlarının resmi ilanıdır''

Filistin Dışişleri Bakanlığından, Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısının İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu tarafından kabul edilmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Tasarıyla, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların yasama organı kanalıyla resmi olarak ilan edildiği belirtilen açıklamada, bunun da İsrail radikalliğinin ve suçlarının kontrolden çıkıp kronikleştiğini gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail yargı sistemi ile meclisinin, suçların yasalaştırılması ve cezadan kaçışın araçları haline geldiği aktarıldı.

Tutukluların idamına ilişkin yasanın, yargısız infaz kararı olduğu vurgulanan açıklamada, bunun Gazze Şeridi'nde işlenen ve bugün Batı Şeria'ya, Kudüs'e kadar uzanan soykırım suçlarına bir yenisini daha ekleme niyeti taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yasa tasarısının, İsrail hukuk sistemi içindeki ırkçı radikalizm ve faşistliği gün yüzüne çıkardığı, ayrıca 4. Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere tüm uluslararası anlaşmaların, normların ve uluslararası hukukun açık ihlali olduğu aktarıldı.

Söz konusu yasa tasarısının, "bunu öneren, kabul eden ya da oylayanların yargılanması için uluslararası düzeyde herhangi bir adım atılmadan" kabul edilmesinin, insanlığın alnında kara bir leke ve yargısız infazlara suç ortaklığı teşkil edeceğine işaret edilen açıklamada, uluslararası toplum ve hukuk kurumları, işgalci güç tarafından izlenen bu tehlikeli yolla mücadele etmek, hesap verebilirlik mekanizmalarını harekete geçirmek, bu yaklaşımı destekleyen meclis üyelerini terör listelerine almak, onları ve bu ırkçı kurumu boykot etmek için derhal harekete geçmeye çağrıldı.

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısını kabul ederek Mecliste oylanmasının önünü açmıştı.

Tartışmalı yasa tasarısı, İsrail mahkemesinin bir İsrailliyi "milliyetçi nedenlerle" öldürenlere ölüm cezası verebileceğini öngörüyor.

Ancak söz konusu tasarının yasalaşması halinde, bu madde Filistinlileri öldüren bir İsrailli için geçerli olmayacak.