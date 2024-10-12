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Dünya

Soykırımcı İsrail'in İran endişesi sürüyor! THAAD füze savunma sistemi konuşlandırıldı

İsrail ordusu, ABD'nin ülkede uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için kullanılan THAAD (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) sistemini konuşlandırdığını duyurdu.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 23:16 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'in İran endişesi sürüyor! THAAD füze savunma sistemi konuşlandırıldı
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İsrail Ordu Radyosu X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "ABD, İran tehditlerine karşı hazırlık olarak THAAD hava savunma sistemini İsrail'e konuşlandırdı." ifadeleri kullanıldı.

ABD daha önce Mart 2019'da İsrail'de ortak savunma tatbikatlarının bir parçası olarak THAAD sistemini geçici olarak konuşlandırmıştı.

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Yeni konuşlandırmanın kalıcı olup olmadığı ve sistemin İsrail'in savunma ağına entegre edilip edilmeyeceği konusu henüz bilinmiyor.

Şu anki konuşlandırma, İsrail'in İran'a karşı "büyük saldırı" hazırlıklarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

BÖLGEDE GERGİNLİK ARTTI

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

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İsrail'in halihazırda uzun menzilli Arrow, orta menzilli "Davud'un Sapanı" ve kısa menzilli "Demir Kubbe" olmak üzere 3 hava savunma sistemi bulunuyor ancak bu sistemler, İran'ın son misilleme saldırısında birçok füzeyi durdurmada yetersiz kalmıştı.

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