Soykırımcı İsrail'in kirli planı ifşa oldu: Yardım adı altında sürgün edecekler

İsrail basınındaki haberlere göre, "insani yardım kenti" adıyla faaliyet gösterecek kampın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin yıkıntıları üzerinde kurulması planlanıyor.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım sürdüren İsrail'in, Filistinlilerin girebileceği ancak çıkışı yasak olan bu kamp yoluyla Gazze'deki nüfusu yerinden ederek bölgeyi boşaltmak istediği belirtiliyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor.

Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

İSRAİL, GAZZE'DEKİ TÜM FİLİSTİNLİLERİ TOPLAMAK İSTİYOR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 7 Temmuz'da, Gazze Şeridi'nin güneyini ateşkes sağlansa bile kontrolünde tutmak istediklerini belirterek Refah'ta Filistinlileri başka ülkelere sürgün amacıyla sözde "insani yardım kenti" kurulması için talimat verdiğini duyurdu.

Katz, bu sözde kente giren Filistinlilerin çıkış yapamayacağını ifade ederek kampın Philadelphi ve Morag koridorlarıyla izole edilen Refah'ta kurulacağını açıkladı.

Filistinlilerin "insani yardım kentine" taramadan geçerek girebileceğini ve ilk etapta 600 bin Filistinlinin alınmasını hedeflediklerini aktaran Katz, Gazze'deki tüm Filistinlileri "uluslararası kuruluşların yönettiği ve İsrail ordusunun güvenliğini sağladığı" bu bölgeye getirmeyi amaçladıklarına işaret etti.

Katz, bu kampa 4 ek "insani yardım merkezi" kurulacağını iddia ederek Hamas ile ateşkes anlaşması sağlansa bile İsrail'in Morag Koridoru'nu elinde tutacağını ileri sürdü.



"FİLİSTİNLİLER İÇİN HAPİSHANE"

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, projenin "Filistinliler için hapishane" adıyla tanımlandığı belirterek hakkında bilgiler verildi.

Katz'ın açıklamalarına atıfta bulunan kanal, İsrail'in Hamas ile 60 günlük ateşkes sırasında "insani yardım kentini" inşa edebileceğini aktardı.

Savunma Bakanlığı Genel Müdürü ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amir Baram'ın plana öncülük ettiği ve onu desteklediği kaydedildi.

Kanal, "İsrail ordusu tarafından altyapısının inşa edileceği, büyük bir kamp ve yapı kompleksi içereceği, Gazze'ye gelen yardımın bölgede yoğunlaştırılacağı" bilgisini verdi.

"İNSANLIKLA İLGİSİ YOK"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Dış İlişkiler Direktörü Tamara Alrifai, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail'in söz konusu projesine "insani yardım kenti" adını vermesinin "insanlık ilkesine bir hakaret" olduğunu belirtti.

Alrifai, "Bunun hiçbir insani tarafı yok, bu (sözde) kent insanlıkla hiçbir şekilde bağdaşmıyor." ifadelerini dile getirdi.

Gazze'nin İsrail soykırımı öncesinde "dünyanın en büyük hapishanesi" şeklinde adlandırıldığını hatırlatan Alrifai, planın, "Mısır sınırında Filistinliler için devasa, aşırı kalabalık kampların kurulmasına yol açacağı" uyarısında bulundu.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise "insani yardım kenti" adı altında "Gazze'deki Filistinlilerin Refah'a doğru yeniden ve büyük çaplı bir şekilde zorla yerinden edilmesinin planlandığını" ifade etti.

Lazzarini, proje hakkında, "Bu, aynı zamanda Filistinlileri anavatanlarında daha iyi bir gelecek umudundan mahrum bırakacak. Bu denli büyük çapta zorla yerinden edilmeye sessiz kalarak suç ortağı olamayız." diyerek tepki gösterdi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu 809 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 249 kişi yaralandı.