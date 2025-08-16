Soykırımcı İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de 11 kişi daha açlıktan şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı açıklamada, bölgede açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğine işaret eden Burş, son 24 saatte 11 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti.

Burş, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 108'i çocuk, 251'e yükseldiğini kaydetti.

- GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle temel gıdaya erişmekte zorluk çeken 75 yaşındaki Filistinli Hasan Ebu Seble, ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Yetersiz beslenme nedeniyle kilosu 45'e kadar düşen ve neredeyse yürüme yetisini kaybeden Seble, ailesiyle birlikte Gazze kentinde kurulu bir çadırda kısıtlı imkanlarla yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli şehit oldu

03.27 Fas Ümmet Davalarını Destekleme Heyeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki açlık ve soykırım saldırılarına son verilmesi ve başta Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka olmak üzere bölgede öldürülen gazetecilerin hedef alınmasını kınamak amacıyla ülke genelinde 58 şehirde 105 protesto ve yürüyüş düzenlendiğini duyurdu.

02.30 Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 42 Filistinli şehit oldu.

00.09 Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Şehitler El-Aksa Hastanesini 13. kez hedef aldığını duyurdu.

00.04 Gazze'deki Filistin hükümeti, son 19 günde bölgeye 1671 yardım tırının geçişine izin verildiğini, bunun beklenen miktarın sadece yaklaşık yüzde 15'ini oluşturduğunu duyurdu.

00.00 Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler anıldı. Berlin'in Friedrichshain-Kreuzberg ilçesinde Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Verdi) binasının yakınında bulunan Schilling Köprüsü'nde, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri tarafından Gazze'de öldürülen gazetecileri anmak için çok sayıda kişi toplandı.

- İSRAİL'DEN GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.