Soykırımcı İsrail'in Lübnan saldırıları: Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 846'ya ulaştı

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik askeri operasyonları her geçen gün daha ağır bir insani bedel ortaya koyuyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre 2 Mart'tan bu yana süren soykırımcı İsrail saldırılarında can kaybı bir önceki güne göre 51 kişi daha artarak 2 bin 846'ya yükseldi. ABD Başkanı Trump'ın duyurduğu ateşkes uzatmasına karşın İsrail'in güney Lübnan'daki hava saldırıları ve Hizbullah'ın karşılık atışları durma belirtisi göstermiyor.

LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN DEHŞET VERİCİ BİLANÇO

Lübnan Sağlık Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde soykırımcı İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 846'ya, yaralı sayısı 8 bin 693'e ulaştı.

Soykırımcı İsrail ordusu dün Lübnan'ın farklı bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenlerken, insansız hava araçlarıyla da çok sayıda aracı ve motosikleti hedef almıştı.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 795 kişinin öldüğünü bildirmişti.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN İŞGALİ VE 1 MİLYONU AŞAN YERİNDEN EDİLME

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

TRUMP'IN UZATTIĞI ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve soykırımcı İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.