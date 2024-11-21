İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2024 Perşembe / 20 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,496
  • EURO
    36,2931
  • ALTIN
    2961.89
  • BIST100
    9367.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 22 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 22 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'in çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 22 kişi hayatını kaybetti.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 21:35 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 22 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Baalbek'teki Makne, Felavi, Ameşki, Nebha ve Birital bölgelerine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu bölgelere düzenlenen saldırılarda toplam 22 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Makne'ye düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü duyuruldu.

Soykırımcı İsrail, Lübnan'daki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu

Felavi bölgesini hedef alan hava saldırısında, 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Ameşki'deki İsrail saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Nebha'ya düzenlenen şiddetli hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybederken, Birital'deki saldırıda ise 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İSRAİL BEKAA VE BAALBEK BÖLGELERİNE YOĞUN HAVA SALDIRISI BAŞLATMIŞTI

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.