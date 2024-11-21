Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 22 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Baalbek'teki Makne, Felavi, Ameşki, Nebha ve Birital bölgelerine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu bölgelere düzenlenen saldırılarda toplam 22 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Makne'ye düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü duyuruldu.



Soykırımcı İsrail, Lübnan'daki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu Felavi bölgesini hedef alan hava saldırısında, 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Ameşki'deki İsrail saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Nebha'ya düzenlenen şiddetli hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybederken, Birital'deki saldırıda ise 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.