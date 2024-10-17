Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 412'ye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 2 bin 412'ye, yaralananların sayısının da 11 bin 267'ye yükseldiği ifade edildi.
Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, yerinden edilenlerden 461 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiği belirtiliyor.