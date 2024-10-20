Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, çevre mahallelere düzenlediği yoğun hava saldırıları eşliğinde Sur kentinin Dahira beldesine sızma girişimi gerçekleştirdiği belirtildi.



Sızma girişimi sırasında "İsrail askerleri ile bölgedeki direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı" ifade edildi.



Öte yandan İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un güneydeki Dahiye'nin Harat Hıreyk ile Hades mahallelerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.



İsrail güçlerinin, ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel'deki Et-Taraş Mahallesi'ni yüksek patlayıcılarla bubi tuzağı kurduktan sonra havaya uçurduğu ve Bint Cebel bölgesindeki Blida mezarlığını da buldozerle tahrip ettiği aktarıldı.



İşte dakika dakika Lübnan ile İsrail arasında yaşananlar:

16:48 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Hayfa ve Yukarı Celile bölgelerine 100'den faza füze atıldığını ve düşen bazı füzelerin yangınlara neden olduğunu bildirdi.

16:42 İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde askeri araca düzenlediği saldırıda 3 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

15:03 İran'ın Beyrut Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabı X'te, "İsrail'in Cunye bölgesine düzenlediği dron saldırısında, Masume Kerbasi adlı İranlı kadın ve eşi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

14:36 İsrail'in, Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba ve Kefr Hamam beldelerine düzenlediği saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

14:26 İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki istihbarat karargâhını bombaladığını, ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırısında da 3 Hizbullah yöneticisinin öldürüldüğünü ileri sürdü.

11:21 İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.