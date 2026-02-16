İSTANBUL 20°C / 12°C
Dünya

Soykırımcı İsrail'in paralı katilleri! Aralarında 112 de Türk vatandaşı var

İsrail belgelerine göre, 50 bin 632 yabancı uyruklu asker Gazze'deki katliama katıldı. Batı ağırlıklı listenin ilk üç sırasında 12 bin 135 askerle ABD, 6 bin 127 askerle Fransa ve 5 bin 67 askerle Rus vatandaşları yer alıyor. 112'sinin ise Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

Soykırımcı İsrail'in paralı katilleri! Aralarında 112 de Türk vatandaşı var
Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de Filistinlilere uyguladığı soykırımda, işgalci ordusunda farklı ülkelerin vatandaşlarının da yer aldığı ortaya çıktı. Middle East Eye'de yer alan habere göre, işgalci İsrail ordusu askerlerinin kaçının İsrail vatandaşlığı dışında yabancı vatandaşlığa sahip olduğunu ilk kez resmi olarak açıkladı. Hatzlacha adlı sivil toplum kuruluşunun Bilgi Edinme Özgürlüğü talebiyle Declassified tarafından elde edilen rakamlara göre, Gazze'deki katliamlara katılan 50 bin 632 askerin en az bir ek vatandaşlığı bulunuyor.

ABD LİSTENİN BAŞINDA

Verilere göre katliam ordusundaki 12 bin 135 asker ABD, 6 bin 127 asker Fransa, 5 bin 67 asker Rusya, 3 bin 901 asker Almanya, 3 bin 210 kişi Ukrayna, 2 bin asker Birleşik Krallık vatandaşı çıktı. Raporda, Romanya, İtalya, Polonya, Macaristan, Kanada ve Arjantin ile Brezilya gibi Latin Amerika ülkelerinden de binlerce askerin yer aldığı belirtildi. Evrensel yargı ilkesi kapsamında yabancı katılımın uluslararası hukuki incelemeye konu olduğu ve bazı ülkelerde hukuki girişimlerin başlatıldığı aktarıldı.

112 DE TÜRK VATANDAŞI VAR

Açıklanan resmi verilere göre, İsrail ordusunda en az bir yabancı vatandaşlığa sahip olanların 112'sinin ise Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Haberde Yemen, Tunus, Lübnan, Suriye ve Cezayir de dahil olmak üzere Arap ülkelerinden vatandaşlığa sahip asker sayısının Batı'lı ülkelere göre çok az olduğu yorumu yapıldı

