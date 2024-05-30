Soykırımcı İsrail'in Refah'a gece boyu düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 237. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN REFAH'A GECE BOYU SALDIRDI

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararına rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine gece boyu düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli şehit oldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını gece boyunca sürdürdü.

İsrail ordusu, Refah kentinin merkezinde bir Filistinlinin cesedini almaya çalışan grubu hedef aldı, saldırıda çok sayıda kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Refah'a gece boyu sürdürdüğü saldırılarda en az 12 Filistinli hayatını kaybetti.

- GAZZE KENTİ VE UNRWA'YA AİT KLİNİK VURULDU



Öte yandan İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir kliniği hedef aldı.

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail ordusunun, UAD'nin saldırıları durdurması kararı aldığı Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 ve 28 Mayıs'ta düzenlediği iki farklı saldırıda 66 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi de yaralanmıştı.

İsrail, UAD'nin kararlarına rağmen Refah kentine yönelik havadan ve karadan saldırılarını genişleterek sürdürüyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 53 artarak 36 bin 224'e yükseldi.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin iki ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Sumar ittifakı, 28 Mayıs'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşerek "Gazze'deki soykırımı" savunan aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal'ı ve partisini "Yeni Nazi" olarak tanımladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde insanların görülmemiş acil sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararına rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine gece boyu düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Çin'de düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nda yaptığı konuşmada uluslararası topluma seslenerek, "Filistin davasına kapsamlı bir yaklaşım olmadan bölgede barış ve istikrara giden bir yol yok" dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğinde İngiltere'den Türkiye'ye gelen heyette bulunan iş insanı Zafar Sareshwala, İsrail'in Filistinlilere saldırılarına ilişkin, "Bu, İsrail hükümetinin yaptığı en soykırımcı, ahlaki açıdan en iğrenç eylemdir." dedi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in Refah'ta saldırıları sonrası insani yardımların yüzde 67 oranında azaldığını duyurdu.

ABD'nin New York kentinde hemşire, ödül alırken yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirmesi üzerine hastane yönetimi tarafından işten çıkarıldı.

İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarıyla, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Refah'a yönelik saldırıların "derhal durdurulması" kararını "açıkça yok saydığını" bildirdi.

İsrail, UNRWA'dan Doğu Kudüs'teki ofislerini bir ay içinde boşaltmasını istedi

ABD yönetiminin, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırının, ABD Başkanı Joe Biden'ın iki ay önce belirlediği "kırmızı çizgiyi" aşmadığına karar verdiği belirtildi

Dünya Merkez Mutfağı, İsrail saldırılarının hedefindeki Refah'ta faaliyetlerini durdurdu

İsrail ordusu Gazze'de bir, Batı Şeria'da 2 askerinin daha öldüğünü açıkladı

İsrail'in Gazze şehrinin doğusundaki bir eve düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinli şehit oldu.

04:00 Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce gösterici, "Gazze'deki soykırımı" kınamak üzere bir araya geldi.

03:00 İsrail'in Refah'taki çadır kampa düzenlediği saldırı Almanya'nın başkenti Berlin'de büyük bir yürüyüşle protesto edildi.

02:30 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistin Kızılayı'na ait bir ambulansı vurduğunu ve olayda 2 sağlık görevlisinin öldüğünü duyurdu.

00:00 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'nin, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının bu yılın sonuna kadar devam etmesini beklediği" şeklindeki açıklamasına katılmadıklarını ve Gazze'ye yönelik saldırıların "mümkün olan en kısa sürede" bitmesini umduklarını söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 96 Filistinli öldürüldü, 81 bin 136 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.