30 Ağustos 2025 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1447
  Dünya
  • Dünya
  Soykırımcı İsrail'in saldırıları Stockholm'de protesto edildi
Dünya

Soykırımcı İsrail'in saldırıları Stockholm'de protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de dayattığı açlığı ve gazetecileri hedef almasını protesto etti.

AA30 Ağustos 2025 Cumartesi 16:57 - Güncelleme:
Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne 25 Ağustos'ta düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sembolik tabutlarını ve fotoğraflarını taşıdı.

"Filistin'de çocuklar ve sivil halk açlıktan ölüyor", "Filistin'e özgürlük, (İsrail Başbakanı) Netanyahu ve (Donald) Trump planına hayır" "Gazetecilik suç değildir", "Gazeteciler hedef değildir" ve "Gazetecileri öldürmeyi durdurun" yazılı pankartları taşıyan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist, gazeteci Jonas Serneholt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme engelli olduğunu belirterek, Stockholm'de her cumartesi İsrail'e yönelik yapılan eylemlere yaklaşık 2 yıldır katıldığını söyledi.

Serneholt, "Tüm Filistin'de yaşanan şey etnik temizlik ve soykırımdır. Netanyahu'nun kasıtlı olarak sağlık çalışanlarını ve bölgede yaşanan inanılmaz acıları haber yapan gazetecileri öldürmesi kabul edilemez. Netanyahu'nun, meslektaşlarım olan gazetecileri öldürmesine söylenecek kelime bulamıyorum, en hafif tarifle bu bir faşistliktir." ifadelerini kullandı.

