Soykırımcı İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de can kaybı 55 bini aştı

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, açlıkla boğuşan Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail askerleri Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım için bekleyen Filistinlilere sabah saatlerinde ateş açtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 22 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlene saldırılarda 120 kişinin hayatını kaybettiği, önceki saldırılarda ölen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 474 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail'in ateşkes anlaşmasını tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 821'e, yaralı sayısının ise 15 bin 353'e yükseldiği aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının ise 55 bin 104'e, yaralı sayısının 127 bin 394'e ulaştığı kaydedildi.

SÖZDE YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNDE ÖLENLERİN SAYISI 224'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun ayrıca sabah saatlerinde sözde yardım noktaları olarak bilinen bölgede düzenlediği saldırılarda 57 kişinin yaşamını yitirdiği, 363 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. 27 Mayıs'tan bu yana yardım dağıtımı noktalarında ölen sivillerin sayısı 224'e, yaralıların sayısı ise bin 858'e yükseldi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bin 104'e, yaralananların sayısı 127 bin 394'e yükseldi.

İsrail'de muhalefet partileri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarını sona erdirmek amacıyla meclisin feshedilmesine ilişkin yasa tasarısını bugün Meclis'te oylamaya sunacaklarını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli Abdullatif Ebu Alya, Ramallah'ın doğusundaki Mugayyir beldesinde bulunan ailesiyle yaşadığı evi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarından korumak için dikenli tellerle çevirip elektrik akımına bağlayarak adeta hapishaneye çevirdi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere ait bir ev, onlarca çadır ve tarımsal yapıyı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

09:23 İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıda 22 Filistinli yaşamını yitirdi

04:16 İsrail ordusunun işgali altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinin Tammun kasabasına düzenlediği baskın sırasında ateş açması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

03:02 İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Filistin bankalarıyla işlem yapan İsrail bankalarının "dokunulmazlığının" sona erdirilmesi emrini vererek, Filistin bankacılık sisteminin çökmesi tehlikesini gündeme getirdiği bildirildi

00:51 İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) İngiltere Parlamentosundaki lideri Stephen Flynn, bağımsız bir İskoçya'nın İsrail ile ilişkilerini kesip büyükelçiliğini kapatacağını söyledi

00:01 İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini hedef alan saldırılarında, çoğu çocuklarına yiyecek arayan siviller olmak üzere en az 62 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarcası da yaralandı