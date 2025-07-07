Soykırımcı İsrail'in saldırıları sürüyor! Gazze'de can kaybı 57 bini aştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 105 ölü ve 356 yaralının getirildiği kaydedildi.

Hastaneye ulaşanlardan 7 şehidin ve en az 74 yaralının insani yardım almak için bekleyenler olduğu belirtildi.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu şehit olanların sayısı 758'e, yaralıların sayısı da 5 bin 5'e çıktı.

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 964 Filistinlinin şehit olduğu, 24 bin 576 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının ise 57 bin 523'e, yaralıların sayısının da 136 bin 617'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, masadaki Gazze'de ateşkes anlaşmasının İsrail'in güvenliği için zararlı ve tehlikeli olduğunu savundu.

Kanada, Gazze Şeridi'nden Doha'ya tahliye edilen Filistinlilere yönelik psikososyal destek sağlanması amacıyla Katar Kızılayı'nın yürüttüğü çalışmalara 500 bin Kanada doları (yaklaşık 366 bin ABD doları) katkıda bulunacağını duyurdu.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Filistin destekçileri, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek ve Almanya'nın İsrail'e verdiği askeri desteği protesto etmek için Başbakanlık binasının ön cephesine kırmızı boya sürdü.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz hazırlığından sorumlu sözcüsü Eva Hrncirova, İsrail'in iddialarının aksine Gazze'ye giden insani yardıma Hamas tarafından el konulduğuna dair bilgi bulunmadığını söyledi.

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde "Tel Aviv güvenliği için değil Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin korunması için öldüğünü" söyledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 105 artarak 57 bin 523'e yükseldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Yemen'de elektrik santrali dahil sivil altyapıya düzenlediği saldırıları kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) bu saldırılar karşısındaki eylemsizliğine son verme çağrısında bulundu.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun Filistin'e 10 bin ton pirinç yardımı yapılması talimatı verdiği bildirildi.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 105 Filistinli şehit oldu, 356 kişi yaralandı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Filistin'e karşı sürdürdüğü saldırıları "barbarca" olarak nitelendirdi ve ABD halkının da bu saldırıları "ahlaksız ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemler" olarak gördüğünü ifade etti.

Gazze'de 14 yaşındaki Ramiz Mikdad, haftalardır açlıkla mücadele eden ailesi için bir çuval un alabilmek umuduyla gittiği sözde insani yardım dağıtım noktasında İsrail kurşunlarının hedefi oldu.

Filistinli siyasi lider Mustafa el-Bergusi, Gazze Şeridi ile Batı Şeria'daki Filistin halkının, İsrail'in kendilerine yönelik "etnik temizlik" planlarıyla karşı karşıya olduğunu ve ABD'nin geçici ateşkes yoluyla Tel Aviv'e zaman kazandırarak Gazze'deki "sıkıntıdan" kurtarmaya çalıştığını ifade etti.

Filistin, BRICS Zirvesi'nde yayımlanan, "İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarından tamamen çekilmesi, Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanmasını" öngören bildiriyi memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Filistinli berber Numan İmad, İsrail'in uyguladığı sıkı abluka nedeniyle ekonominin çöktüğü Gazze'de, binlerce yıllık geçmişi olan parasız alışveriş biçimi "takas" usulüne geri döndü.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Harbasa el-Misbah beldesinde, "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait bir binayı yıktı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Yemen'e yönelik saldırılarını püskürttüklerini ve Gazze Şeridi'ne destek operasyonlarının süreceğini bildirdi.

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla katıldığı küresel yürüyüşte, Refah Sınır Kapısı'ndaki Mısır polisine ağlayarak geçişlerine izin vermesi için yalvardığı görüntüyle akıllara kazınan Galli hemşire Leigh Evans, uluslararası toplumu Gazze'de akan kanı durdurmak için hareket etmeye çağırdı.

Leiden Hukuk Fakültesi'nden Profesör Carsten Stahn, uluslararası hukukun seçiciliği ve çifte standardının artık daha da görünür hale geldiğini, bu gerçekle yüzleşmeleri gerektiğini belirtti.

Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi, Avrupa Birliği (AB) tarafından inceleme süreci süren AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'na ilişkin, "Avrupa Birliği, İsrail'in bu anlaşmayı ihlal ettiğini söylüyor ve bu nedenle bizim pozisyonumuz, İsrail anlaşmanın şartlarına uyana kadar AB'nin İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya alması gerektiği yönünde." dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Gazze'deki insani durum büyük endişe kaynağıdır. Hindistan, şartlar ne kadar zor olursa olsun insanlığın refahı için barışın tek yol olduğuna inanıyor." dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda aralarında bir bebeğin de olduğu 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Beyaz Saray önünde toplanan Filistin destekçileri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün gerçekleşecek ABD ziyaretini protesto etti.

04.35 İsrail'in Gazze'deki bir sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk 6 Filistinli şehit oldu, 15 kişi yaralandı.

04.26 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'a gerçekleştirdiği ziyareti protesto etmek isteyen göstericiler, Beyaz Saray önünde toplandı. Filistin bayrakları ve dövizler taşıyan eylemciler, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıları kınayarak, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin sonlandırılmasını talep etti.

03.06 ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de bir anlaşmaya "yakın" olduklarını bildirdi.

00.13 İtalya'nın Napoli kentinde vatandaşlar, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler Gazze'de hayatını kaybedenlerin anısına yerde yatarak İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

00.00 Hamas, BRICS ülkelerinin, "İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarından tamamen çekilmesi ve Gazze'de kalıcı ve koşulsuz ateşkes sağlanması" çağrısından memnuniyet duyduğunu belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 418 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 261 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 860 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 24 bin 220 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 751'e, yaralıların sayısı 4 bin 931'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.