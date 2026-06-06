Soykırımcı İsrail'in saldırılarında 72 bin 961 Filistinli şehit oldu

İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail'in son 48 saatte bölgeye düzenlediği saldırılar sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı. Bakanlık açıklamasına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 951'e, yaralı sayısı 2 bin 984'e yükseldi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 961'e, yaralı sayısı ise 173 bin 92'ye ulaştı.