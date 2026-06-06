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Dünya

Soykırımcı İsrail'in saldırılarında 72 bin 961 Filistinli şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 48 saatte ateşkesi ihlal ederek saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde 5 kişinin hayatını kaybettiğini; İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının ise 72 bin 961'e yükseldiğini açıkladı.

IHA6 Haziran 2026 Cumartesi 11:36 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'in saldırılarında 72 bin 961 Filistinli şehit oldu
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İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail'in son 48 saatte bölgeye düzenlediği saldırılar sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı. Bakanlık açıklamasına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 951'e, yaralı sayısı 2 bin 984'e yükseldi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 961'e, yaralı sayısı ise 173 bin 92'ye ulaştı.

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