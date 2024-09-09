İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 339. gününde sürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "2 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 16 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 64 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 988'e, yaralı sayısının da 94 bin 825'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Gazze'de ateşkes ve esirlerin değişimi konusunda yürütülen müzakerelerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öne sürdüğü yeni koşulların müzakerelerde dikkate alınmasına karşı olduklarını söyledi.

İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda 3 İsrailliyi öldüren Ürdünlü şoför Mahir Ziyab el-Cazi'nin mensup olduğu El-Huveytat aşireti, olayın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "şeytani eylemlerine doğal bir tepki" olduğunu savundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 988'e yükseldi.

İsrail, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Yeni Delhi yönetimi ve Hint firmalarının İsrail'e silah ihracatını durdurması talebiyle yapılan başvuruyu reddetti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarının gasbı için çalışacağını savunarak, "hayatının misyonunun Filistin devletinin kurulmasını engellemek olduğunu" öne sürdü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı başta olmak üzere çeşitli bölgelerde düzenlediği hava saldırısında 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin hala acil gıda ve geçim yardımına ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

İsrail askerleri Batı Şeria'da biri gazeteci 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Ürdün makamları, dün 3 İsraillinin öldüğü silahlı saldırı sonrası kapatılan ancak sonrasında kısa süreliğine açılan İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nın yeniden çift yönlü kapatıldığını duyurdu.

Filistin Kızılayı (PRCS) İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Jabalia kampında sivillerin sığındığı bir eve düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü üç kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İsrail'in yoğun saldırı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan ve Endonezya hastanelerinin yakıt sıkıntısı nedeniyle hizmet dışı kalabileceği bildirildi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de faaliyet gösteren UNRWA okullarının bugün itibarıyla tekrar zorlu koşullarda eğitime döneceğini açıkladı. Lazzarini, "Eğitim ellerinden alınamaz. Çocuklar ve öğrenimleri her zaman korunmalıdır" dedi.

İsrail'e bağlı belediye ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hırbet Silm beldesine düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

03:40 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine ağır iş makineleri eşliğinde baskın düzenlediği bildirildi

02:22 Ürdün: İsrail'de soruşturması devam eden 2 şoförün durumunu takip ediyoruz

01:20 İsrail Güvenlik Kabinesi, Batı Şeria'daki gerilimi görüşmek için toplandı