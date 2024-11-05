Soykırımcı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de şehit sayısı 43 bin 391'e yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 396. gününde sürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 396 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 17 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 391'e, yaralı sayısının da 102 bin 347'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

UCM BAŞSAVCISI HAN: HERKES ÖLENE KADAR BEKLEMELİ MİYİM?

Alman Der Spiegel dergisine röportaj veren Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrailli yetkililerin uluslararası hukukun üzerinde olmadığını vurguladı.

Han, UCM'nin İsrailli yetkililere karşı harekete geçmesinin gerekliliğini savundu.

Der Spiegel muhabirinin "Soruşturmayı ertelemek daha iyi olmaz mıydı?" sorusuna Han, "Herkes ölene kadar beklemeli miyim? Eğer rehin alınan sizin babanız, anneniz veya büyükbabanız olsaydı, gerçekten beklememi ister miydiniz? Bu paramparça edilen sizin çocuğunuz veya kız kardeşiniz olsaydı, beklememi ister miydiniz?" şeklinde yanıtladı.

Han, "İnsanların acısını gelecekte yorumlanacak bir şey olarak görme lüksümüz yok. Hukukun varlığı gerektiği zamanda hissedilmeli." diye konuştu.

Der Spiegel muhabirinin İsrailli yetkililer aleyhine yapılan soruşturmanın gerekliliği hakkındaki sorularını yanıtlayan Han, "Ukraynalılar ve Sudanlılar için geçerli olan hukuk, neden Filistinliler için geçerli olmasın? Belirli bir coğrafi bölgenin hukukun dışında kalması doğru mu?" değerlendirmesinde bulundu.

Han, Kanada dışındaki tüm UCM üyesi ülkelerin Filistin'i devlet olarak tanıdığını ve mahkeme hakimlerinin de İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçları yargılama yetkisi olduğuna hükmettiğini hatırlattı.

Muhabirin, İsrail'in demokratik bir ülke olduğunu ve İsrailli yetkililerin Hamas'la bir tutulmaması gerektiği yönündeki ısrarlı sorularına karşılık Han, "Her mağdur eşittir. Yahudi bir çocuğa gösterdiğim ilgi ve sevgiyi, Filistinli bir çocuğa da gösteririm. Bu, hukuk önünde eşitlik meselesidir." diye konuştu.

- ÇİFTE STANDART VE ANTİSEMİTİZM ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Başsavcı Han, İsrailli yetkililerin kendisine yönelik antisemitizm suçlamalarını reddederek, "Siyasi liderler, istihbarat kurumları ve çıkar grupları arasında birçok suistimal, tehdit ve oyun dönüyor, ancak ben kim olduğumu biliyorum. İnsanları basitçe antisemitik olarak etiketleyerek kenara itme eğilimi artıyor. Açıkçası, beni asıl ilgilendiren şey, mağdurların hukuktan ne beklediği ve hukukun dünyanın her yerinde eşit şekilde uygulanması talebidir." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki sivil ölümlerine dikkati çeken Han, "30-40 bin ölü, düşük yapan anneler, açlık ve kıtlık varken sadece Hamas'a yönelik tutuklama kararı çıkarsaydım ne olurdu? O zaman da 'Bu saygın olmayan mahkeme ABD, Almanya ve diğer güçlü ülkelerin cebinde' denilecekti." ifadesini kullandı.

- İSRAİLLİ MAKAMLAR SORUŞTURMA YÜRÜTMÜYOR

Alman muhabirin, İsrailli yetkililerin kendi mahkemelerinde yargılanması gerektiği ve bunun olmaması durumunda ancak UCM'nin harekete geçebileceğini savunması karşısında Han, İsrail ordusunun işgali altındaki topraklarda hesap verebilirliğinin olmadığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Asıl soru şu: İşgal altındaki topraklarda uluslararası hukuk uygulanıyor mu? Uzmanların yazdıklarını okursanız ve sahada neler olduğuna bakarsanız, soruşturmalar görmüyoruz. Hesap verebilirlik görmüyoruz. Tekrar soruyorum: Şikayetiniz nedir? Bir ülke müttefik olduğu için ona karşı adaletin uygulanmaması mı gerekiyor?"

Han, Alman muhabirin İsrail lehine soruşturmanın daha sonra yapılması gerektiğine ilişkin sorularına tepki göstererek, "Bir itfaiyeciyseniz, ev yanıp mahalle alevler içinde kalana kadar bekleyemezsiniz." ifadesini kullandı.

Muhabirin "Bu siyasetçilerin işi değil mi?" şeklindeki sorusuna da Han, uluslararası hukukun acil müdahalesinin önemine dikkat çekerek, gecikmeden kaynaklı can kayıplarının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

- UCM'YE VE PERSONELİNE YÖNELİK TEHDİTLER SÜRÜYOR

Han, Der Spiegel muhabirinin, İsrail gizli servisinin UCM'nin önceki başsavcısını tehdit etmesine yönelik sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Mahkemenin ve personelinin, ben dahil, çok sayıda tehdit ve yıldırma girişimine maruz kaldığı biliniyor. Bunların bazıları kamuoyuna yansıdı, bazıları yansımadı. Korkarım bu tehditler devam edecek. Ancak yılmamalıyız. Bazıları kararlarıma katılmayabilir, ancak hukukun bağımsız uygulanmasını koruma arzusunda birleştiğimize inanıyorum."

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

ABD'de seçmenler, ülkenin Orta Doğu politikalarını da yakından etkilemesi beklenen başkanlık seçimleri için bugün sandık başına giderken, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler ise ABD'deki sandıklardan kendileri adına "ümitsizlik" çıkacağını düşünüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki saldırılarının "savaş" değil "soykırım" olarak adlandırılması gerektiğini belirtti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'de 12 bin ila 14 bin kritik hastanın tıbbı tahliyeye ihtiyaç duyduğunu tahmin ettiklerini bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 artarak 43 bin 391'e çıktı.

Hamas, Filistin halkının direnişi sayesinde İsrail'in Batı Şeria'yı boşaltma ve Filistin davasını tasfiye etme planlarının boşa çıkacağını belirtti.

Dünyaca ünlü Amerikalı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler profesörü John Mearsheimer, ABD'de Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'deki soykırımında suç ortağı olduğunu kaydederek Demokratlara oy vermeyeceğini açıkladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Alman Der Spiegel dergisine verdiği röportajda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama talebini savunurken, "Herkes ölene kadar beklemeli miyim?" dedi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği baskınlarda en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bazı mahalleleri yerle bir ettiği ve insanların enkaz altından çıkarılmasına izin vermediği bildirildi.

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Natanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası konusundaki anlaşmayı engellemesini protesto ederek yol kapattı.

ABD'deki başkanlık seçimlerinde en dikkatle izlenen yerlerden Michigan eyaletinde, başarısız Gazze politikası nedeniyle Demokrat Partiyi cezalandırmak isteyen bazı Müslüman aktivistler son ana kadar Dearborn bölgesinde seçim çalışmalarına devam etti.

Ürdünlü bir grup genç, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki İsrail ablukasına dikkati çekmek ve Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek için açlık grevine başladı.

İşgal altındaki bölgelerin "zaten" İsrail'in olduğunu savunan Yahudi milliyetçisi aşırı sağcılar, Filistinlilerin topraklarından sürülmesi gerektiğini savunarak, "bölgenin sadece Yahudilere ait olduğunu" ileri sürüyor.

İşgal altındaki bölgelerin "zaten" İsrail'in olduğunu savunan Yahudi milliyetçisi aşırı sağcılar, Filistinlilerin topraklarından sürülmesi gerektiğini savunarak, "bölgenin sadece Yahudilere ait olduğunu" ileri sürüyor.

Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e verdiği koşulsuz destek dolayısıyla eleştirilen ABD, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik artan şiddetten "derin endişe duyduğunu" açıkladı.

Fransa'nın Nice şehrinde, mahkeme, Filistin destekçisi Amira Zaiter'e "terör propagandası" yaptığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'yi ele aldı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde 1 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin pek çok noktasına gece boyu sürdürdüğü saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 29 Filistinlinin şehit olduğu belirtildi.

04:27 Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, İsrail'in Gazze saldırılarını kınadıklarını ve Filistin ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

04:15 İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da bulunan bir eve düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

03:58 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, 7 bin Ultra-Ortodoks Yahudi'nin (Haredi) askere alınması için talimat verdiği ileri sürüldü.

02:00 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Filistin yönetimini desteklediğine vurgu yaparak, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik yoğun çabaların sürdüğünü söyledi.

01:00 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenledikleri saldırıda, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 259 Filistinli şehit oldu, 101 bin 827 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 365'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 776 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 767 Filistinli hayatını kaybetti.