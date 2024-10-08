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Dünya

Soykırımcı İsrail'in Şam'a düzenlediği saldırıda 7 kişi öldü

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bir binaya düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralıların sayısı ise 11'e yükseldi.

IHA8 Ekim 2024 Salı 21:17 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'in Şam'a düzenlediği saldırıda 7 kişi öldü
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İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın batısındaki Mezzah'daki bir binaya düzenlediği hava saldırısında can kaybı arttı. Suriye basını, saldırıda hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralıların sayısı ise 11'e yükseldiğini aktardı.

HİZBULLAH LİDERİ HEDEF ALINDI

İsrail basınında yer alan haberlerde, saldırının hedefinde İran ve desteklediği gruplardan gelen silahları Hizbullah'a ulaştırmakla görevli Hizbullah'ın 4400 numaralı biriminden üst düzey bir yetkili olduğu ifade edildi. Suriye basınında yer alan haberlerde ise saldırının hedefinde İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerinin olduğu öne sürülmüştü.

Saldırının düzenlediği binanın, İran Büyükelçiliğine birkaç yüz metre mesafede olduğu aktarıldı.

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