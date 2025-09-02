İSTANBUL 31°C / 21°C
Dünya

Soykırımcı İsrail'in suikastlarına Husilerden sert tepki

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail'in 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlediği saldırıda aralarında Husi yönetimin Başbakanı Ahmed er-Rehavi ve 9 bakanın da bulunduğu 12 yetkilinin öldürülmesiyle ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) protesto mektubu gönderdi.

AA2 Eylül 2025 Salı 14:27 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'in suikastlarına Husilerden sert tepki
İran destekli Husi yönetimine bağlı SABA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, protesto mektubu BMGK'ya Husi yönetiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulvahid Ebu Ras tarafından iletildi.

"İsrail'in korkakça ve haince düzenlediği saldırıda aralarında Dışişleri Bakanının da olduğu hükümet yetkililerinin" hedef alındığına işaret eden Ebu Ras, söz konusu saldırının Yemen'in egemenliğinin, istikrarının ve toprak bütünlüğünün yanı sıra BM Antlaşması ile uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu kaydetti.

Ebu Ras, İsrail'in bu son saldırıyla Yemen'de 20 Temmuz 2024'ten bu yana siviller ve sivil nesneler aleyhinde işlediği suçlar dizisine bir yenisini eklediğini ifade etti.

Ebu Ras, uluslararası topluma "ahlaki ve yasal sorumluluğunu üstlenme, İsrail'in işlediği suçları engelleme, İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlama ve cezasızlık politikasına son verme" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, 28 Ağustos Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Hava kuvvetleri, Sana bölgesinde Husi rejimine ait bir askeri hedefe hassas güdümlü saldırı gerçekleştirdi." ifadesini kullanmıştı.

Husiler, İsrail'in saldırısında aralarında Husi yönetimin Başbakanı Ahmed er-Rehavi ve 9 bakanın da bulunduğu 12 yetkilinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarına misilleme olarak füzeler ve insansız hava araçlarıyla İsrail'e saldırılar düzenliyor ve İsrail'le bağlantılı gemileri hedef alıyor.

