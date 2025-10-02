İSTANBUL 22°C / 16°C
Dünya

Soykırımcı İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı dünya basınında: Korsanlık eylemi

Katil İsrail'in, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik yasa dışı müdahalesi uluslararası tepkiye yol açtı. Gemilerin durdurulup onlarca aktivistin alıkonulması, dünya basınında sert manşetlerle yer buldu. Çok sayıda haber kuruluşu olayı “korsanlık” ve “uluslararası hukuk ihlali” olarak değerlendirirken, farklı ülkelerde İsrail karşıtı protestoların başladığı bildirildi.

HABER MERKEZİ2 Ekim 2025 Perşembe 13:34 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı dünya basınında: Korsanlık eylemi
ABONE OL

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı baskınıyla karşı karşıya kaldı ve bazı aktivistler alıkonuldu.

KATİLİN SALDIRISI DÜNYA BASININDA

Sumud Filosu'nda yaşanan gelişmeler uluslararası basının da yakın takibinde. İşte dünya medyasında öne çıkan manşetler.

Uluslararası haber ajansı Reuters, "İsrail'in Gazze'ye yardım götüren 39 gemiyi durdurması tepkilere yol açtı" başlıklı haberinde, İsrail'in uluslararası tepkilerle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

"KORSANLIK EYLEMİ"

Katar merkezli El Cezire, Sumud Filosu'nda yaşanan gelişmeleri "Korsanlık eylemi: İsrail komandoları Gazze filosunu durdurdu! Onlarca kişi gözaltına alındı" başlığı ile verdi.

"KÜRESEL ÖFKE BÜYÜYOR"

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE), manşetinde "İsrail'e karşı küresel öfke büyüyor" balığını kullandı. Haberde, birçok ülkenin İsrail'i kınadığı belirtildi.

MEE, eski üst düzey İngiliz diplomat Craig Murray'ın sözlerine atıfta bulunarak, "İsrail'in filo baskınının uluslararası hukuku ihlal ettiğini" bildirdi.

"DÜNYA ÇAPINDA PROTESTOLAR"

ABD Merkezli CNN de haberinde, "İsrail güçlerinin Gazze'ye yardım filosunu durdurmasının ardından dünya çapında protestolar başladı" ifadelerini kullandı. Haberde, İsrail'in eylemine karşı Türkiye, Yunanistan, İtalya, Tunus ve Arjantin'de protestoların başladığı bildirildi.

"İSRAİL ULUSLARARASI SULARDA SALDIRI DÜZENLEDİ"

Bir diğer İngiltere merkezli Sky News ise haberinde, "İsrail'in uluslararası sularda düzenlediği saldırının ardından Greta Thunberg dahil birkaç aktivistin Gazze'ye yardım taşıyan filodan çıkarıldığını" belirtti.

