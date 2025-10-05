İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2025 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7046
  • EURO
    48,9608
  • ALTIN
    5209.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Soykırımcı İsrail'in Suriye saldırıları... Golan Tepeleri'ne göz diktiler
Dünya

Soykırımcı İsrail'in Suriye saldırıları... Golan Tepeleri'ne göz diktiler

Soykırımcı İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Suriye'nin güneyinde iki aydır yürütülen İsrail saldırılarına ilişkin bilgi vererek, amaçlarının işgal ettikleri Golan Tepeleri üzerinde güvenliği sağlamak olduğunu söyledi.

AA5 Ekim 2025 Pazar 23:39 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'in Suriye saldırıları... Golan Tepeleri'ne göz diktiler
ABONE OL

Soykırımcı İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde iki aydır yürüttüğü askeri saldırılara ilişkin bilgi verirken, saldırıların işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki güvenliği sağlamayı hedeflediğini ileri sürdü.

Soykırımcı İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 226. Tugay kuvvetlerinin, 210. Tümen komutası altında Suriye'nin güneyinde askeri faaliyetler yaptığını bildirildi.

Adraee, görev kapsamında soykırımcı İsrail ordusunun "çok sayıda hassas operasyon yaptığını" ifade ederek, "terörist faaliyetlerde bulunduğu" iddia edilen kişilerin kaçırıldığı ve silahlara el konulduğu bilgisini verdi.

Soykırımcı İsrail ordusunun yaptığı saldırıların "genel olarak İsrail vatandaşlarının, özelde ise Golan Tepeleri sakinlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla" düzenlendiğini iddia eden Adraee, olaylardaki can kaybı, yaralı sayısı ve saldırıların yapıldığı bölgelere ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Soykırımcı İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin geniş bölgelerine saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin devrilmesinden bu yana soykırımcı İsrail ordusunun Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ve 400'ü aşkın baskın gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.