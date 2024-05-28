İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 235. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN TANKLARI REFAH'IN MERKEZİNE GİRDİ

İsrail tanklarının Refah'ın merkezine girdiği duyuruldu.

Görgü tanıklarının Reuters'a verdiği bilgiye göre, Mısır ve ABD'nin eleştirdiği, Gazze Şeridi'nin güneyindeki kara operasyonunun üçüncü haftasında, birkaç İsrail tankları Refah'ın şehir merkezine ulaştı.

Tankların, Refah'ın simge yapılarından biri olan El Avde camisi yakınlarında görüldüğü aktarıldı.

İsrail ordusu, güçlerinin Refah bölgesinde operasyonlarına devam ettiğini belirtirken, şehir merkezine doğru ilerledikleri yönündeki haberlerle ilgili yorum yapmadı. Ordu, daha sonra bir açıklama yapacağını bildirdi.

ADALET DİVANI KARARLARI YOK SAYILIYOR

İsrail ordusu, uluslararası uyarılara ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıyı durdurmasına yönelik hükümlerine rağmen Gazze'nin güney kentinde büyük çaplı bir operasyon yürütüyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) açıklamasına göre operasyonun sürdüğü son üç haftada bölgeye sığınan bir milyon Filistinli göçe zorlandı.

ÇADIR KAMPINA BOMBALI SALDIRI

Refah kentinde, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına önceki gece düzenlenen saldırıda en az 45 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Refah bölgesinde saldırıda ölen ve yaralananları barındıracak hastane bulunmadığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise saldırıyı "trajik hata" olarak nitelendirerek, soruşturduklarını ifade etti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yıkıcı saldırıları devam ederken mayıs ayının ilk haftasında Refah Sınır Kapısı'nı da kapatarak yardım girişini engellemesiyle özellikle bölgenin kuzey kentlerinde yeniden açlık ve kıtlık baş gösterdi.

Belçika'daki Valonya hükümeti, sivil toplum kuruluşlarının (STK) tepkisi üzerine havalimanları üzerinden İsrail'e silah aktarılmasını yasaklama kararı aldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Filistinli gazetecilere karşı işlenen savaş suçlarının soruşturulması için 3. kez Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuru yaptı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'daki baskınlarda 22 Filistinliyi gözaltına aldı

BMGK, Cezayir'in talebiyle İsrail saldırıları altındaki "Refah" için acil toplanacak

Reuters: Soykırımcı İsrail tankları Refah kentinin merkezine ulaştı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini açıkladı.

İsrail, kamu diplomasisi olarak bilinen "Hasbara" siyasetini dizi ve filmlerde uygulayarak uzun yıllardır dünyadaki meşruiyetini artırmaya çabalıyor.

Meksika, İsrail ordusunun Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyı kınadığını bildirdi.

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin Devleti'ni uluslararası insan haklarına saygılı ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde bugün resmi olarak tanıyacaklarını söyledi.

Kanada ve Maldivler, İsrail ordusunun Refah kentinde zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıyı kınadı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıyı "katliam" olarak nitelendirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararına ve uluslararası tepkilere rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını gece boyunca sürdürdü.

06:16 Birleşmiş Miller (BM) Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Başkanı Catherine Russel ve BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Grifftihs, İsrail ordusunun hafta sonu Refah kentinde zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundu. "Bu tür bir cezasızlık devam edemez." diyen BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, sivillerin korunarak onlara "güvenli bir yer sağlanması" ve "yardımların ulaşmasına izin verilmesi" yönünde çağrıda bulundu.

01:07 İşgal altındaki Batı Şeria'nın el Halil ve Nablus kentlerinde, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 3 Filistinli yaralandı.

01:00 Almanya'da İsrail'in Refah kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırı protesto edildi.

00:48 ABD Kongresinin Filistin kökenli tek Kongre Üyesi Rashida Tlaib, İsrail'in Refah'a son saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı kasıtlıydı. Siz kazara devasa sayıda çocuğu ve onların ailelerini tekrar ve tekrar öldürüp sonra 'bu bir hataydı' diyemezsiniz." ifadesini kullandı.

00:24 Gazze Dayanışma Platformu öncülüğünde birçok STK üyesi, İsrail Ordusu'nun, Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıyı, Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

00:07 Fransa'nın başkenti Paris'te göstericiler, İsrail ordusunun Refah kentinde zorla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlendiği saldırıya tepki gösterdi.

00:01 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte Alman hükümetinin Filistin politikası nedeniyle yuhalandığı ortaya çıktı.

00:00 Filistin yönetimi, 2005 yılında imzalanan anlaşma gereği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nda çalışmaya hazır olduklarını duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 36 bin 50 Filistinli öldürüldü, 81 bin 26 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 286'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 635 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 519 Filistinli hayatını kaybetti.