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Dünya

Soykırımcı İsrail'in yeni kurnazlığı! Hamas önerilen mekanizmayı reddetti

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in Filistinlilere yardım ulaştırmak için önerdiği mekanizmayı reddettiğini belirterek, İsrail'in Gazze Şeridi'nin insani kaderini manipüle etmesini kabul etmeyeceğini vurguladı.

9 Nisan 2025 Çarşamba 08:27 - Güncelleme:
Soykırımcı İsrail'in yeni kurnazlığı! Hamas önerilen mekanizmayı reddetti
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

GAZZE'DEKİ HÜKÜMET, İSRAİL'İN FİLİSTİNLİLERE YARDIM ULAŞTIRMAK İÇİN ÖNERDİĞİ MEKANİZMAYI REDDETTİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Önerilen mekanizmanın, yardımların doğrudan İsrail askerleri veya onlara bağlı özel bir şirket tarafından Filistinli ailelere dağıtılmasını öngördüğü ifade edilen açıklamada, "Bu mekanizma biçim ve içerik olarak tamamen reddedilmekte, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalini temsil etmekte, insani çalışmanın temel ilkeleriyle kökten çelişmekte ve kontrolü ve siyasi şantajı pekiştirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Mekanizmanın, sivilleri hedef alınabilecek ve güvenlik riskleri barındırabilecek dağıtım noktalarına gitmeye zorlayarak hayatlarını tehlikeye atacağı uyarısında bulunulan açıklamada, mekanizma, İsrail'in yasa dışı işgaline sahte meşruiyet kazandırma ve işgalci bir güç olarak sorumluluklarından kaçma girişimi olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişinin engellenmesinden kaynaklanabilecek her türlü insani aksaklık, sağlık veya gıda felaketinden tamamen İsrail sorumlu tutuldu.

Ofisin açıklamasında, özellikle de Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası topluma ve bağışçı ülkelere, yardımlarını "tehlikeli" olarak nitelediği bu önerilen mekanizma üzerinden aktarmamaları çağrısında bulunuldu.

En güvenilir ve insani standartlara en bağlı uluslararası kuruluş olarak Birleşmiş Milletler'in rolünün devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, Filistinlilere, İsrail'in tehlikeli politikalarına karşı birlik ve beraberlik içinde olmaları çağrısı yapıldı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

07:26 Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde bir yerleşim yerini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı

04:08 İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi yaraladı, 4 kişiyi gözaltına aldı

02:18 Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in Filistinlilere yardım ulaştırmak için önerdiği mekanizmayı reddettiğini belirterek, İsrail'in Gazze Şeridi'nin insani kaderini manipüle etmesini kabul etmeyeceğini vurguladı

00:22 Filistin Kızılay çalışanları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta yardım görevlileri ve Kızılay çalışanlarını öldürmesini protesto etmek için toplandı

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